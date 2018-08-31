اردوغان مرا ناامید کرد/ نمی توانند مرا استیضاح کنند

به گزار خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با بلومبرگ، با اشاره به تنش های بوجود آمده ممیان واشنگتن و آنکارا، با اشاره به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و تصمیم او به عدم آزادی اندرو برونسون، کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه گفت: «از او ناامید شدم.»

واشنگتن به دنبال ادامه بازداشت اندرو برونسون در ترکیه تحریم هایی را علیه آنکارا به اجرا گذاشته است.

دونالد ترامپ همچنین از صبر خود در مقابل کره شمالی و کیم جونگ اون، رهبر این کشور سخن گفت و تاکید کرد که از هر انسان دیگری «صبورتر» است. امری که به گفته او دیگران از درک آن عاجز هستند.

وی در حالی از صبر خود در برابر کیم جونگ اون سخن می گوید که اخیرا سفر مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به کره شمالی را به دلیل عدم پیشرفت کافی مذاکرات خلع سلاح هسته ای پیونگ یانگ لغو کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در مورد احتمال استیضاح خود توسط دموکرات ها در کنگره ایالات متحده از عملکرد مثبت خود سخن گفت و اظهار داشت: «فکر نمی کنم بتوانند کسی را که عملکرد خوبی دارد استیضاح کنند.»