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۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۱۵

سناتور ساندرز:

ترامپ یک دروغگو بوده و در پی تفرقه است

ترامپ یک دروغگو بوده و در پی تفرقه است

یکی از سناتورهای آمریکایی با انتقاد از رئیس جمهور این کشور وی را متهم به دروغگویی و تلاش برای ایجاد تفرقه میان مردم ایالات متحده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، سناتور «برنی ساندرز» در انتقاد از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا گفت: ترامپ یک دروغگو است که شب و روز با میلیاردرها کار می کند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در ادامه افزود: سرزنش آورتر از همه اینکه ما رئیس جمهوری داریم که کارهایی را که اغلب روسای جمهور آمریکا انجام داده اند انجام نمی دهد. وقتی شما به کاخ سفید می روید باید بدانید که مسئولیت دارید تا مردم آمریکا را متحد کنید اما امروز ما رئیس جمهوری داریم که به بهانه های بی ارزش سیاسی در حال تفرقه انداختن میان مردم است.

ساندرز در ادامه نامزد معرفی شده از سوی ترامپ برای دادگاه عالی آمریکا را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: شک ندارم که اگر او به این سمت برسد بی عدالتی علیه کارگران را موجب خواهد شد.

کد مطلب 4393906
عبدالحمید بیاتی

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