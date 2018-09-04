کمبودی درتأمین شیرخشک نداریم/عرضه ۸هزارتن شیرخشک ازهفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین شیرزاد با اشاره به اینکه در تأمین شیر خشک هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد، افزود: در انبارهای این سازمان شیر خشک به اندازه کافی موجود است و نیازی به واردات نیست.

وی تاکید کرد: واردات شیر خشک بنابر ضرورت و تشخیص وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود و در حال حاضر نیازی به این اقدام نیست.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از ایجاد تعادل در بازار تولید و عرضه شیر خام خبر داد و افزود: این سازمان از اسفند سال گذشته تا اواسط تیر خرید حمایتی شیر خام را با قیمت هر کیلو ۱۴۴۰ تومان انجام داد اما از این تاریخ به بعد با ایجاد تعادل در بازار، نیازی به حضور و خرید شیرخام ازجانب این سازمان نیست.

شیرزاد گفت: هم اکنون سازمان مرکزی تعاون روستایی نظاره گر شرایط بازار شیرخام است و ترجیح می دهد خریدی انجام نشود.

وی تاکید کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی در طرح خرید حمایتی شیر خام فقط ۳ تا ۳.۵ درصد بازار را در اختیار داشت و روزانه ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تن شیر خریداری می شد.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: از اسفند سال گذشته تا اواسط تیر امسال حدود ۷۲ هزار تن شیر به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان خریداری شد ضمن اینکه مطالبات دامداران به طور کامل پرداخت شده است و هیچ بدهی به دامداران نداریم.