قزوین پایلوت درمان الکترونیکی کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرخزاد در کارگروه هوای پاک اظهار کرد: با اینکه شهر قزوین جزو ۸ شهر آلوده کشور نیست اما آلودگی سطح شهر از ارتفاعات بالا با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است و برای پیشگیری از آلودگی هوا علی رغم اقدامات صورت گرفته نیاز به اهتمام و توجه بیشتر مسئولین است.

فرخ زاد گفت: از محل توافق اعتبارات منابع طبیعی مقرر شد ۳۵ میلیارد تومان به بحث آبخیز داری استان اختصاص یابد که این اعتبار تقریبا با اعتبارات تخصیص یافته ده سال گذشته برابری می کند.

وی ضمن اعلام این خبر که قزوین پایلوت درمان الکترونیکی خواهد شد گفت: بسترها وزیر ساختها ی لازم برای اینکه قزوین پایلوت درمان الکترونیکی در کشور باشد فراهم شده است، و با توجه به اینکه با اجرای این طرح بسیاری از کارهای کلینیکی و پاراکلینیکی از طریق الکترونیکی انجام می گیرد تا حد چشمگیری از بار ترافیکی استان کاسته شده و نقش بسزایی در جلوگیری از آلودگی هوا خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار حفظ و احیای باغات سنتی قزوین را یکی از اقدامات مهم برای کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: .در کمیسیون ماده پنج مقرر شد برای حفظ باغات سنتی ۱۰۰هکتار از اراضی بالای اتوبان جایگزین ۵۰۰ هکتار از باغات در معرض خطر شود که با این اقدام در واقع ۵۰۰ هکتار از ۲۵۰۰ هکتار باغت سنتی قزوین احیا خواهد شد.

وی افزود: با اینکه همه دستگاهها در حفظ و احیای باغات سنتی اتفاق نظر دارند اما تا قبل از این تصمیم هیچ اقدام کاربردی و اجرایی در این خصوص صورت نگرفته بود.

فرخزاد گفت: فرهنگ سازی از طریق صدا و سیما، جراید و آموزشهای همگانی نقشی بسزا در حفظ محیط زیست دارد، همچنین در این خصوص استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد را نیز نباید نادیده گرفت.

وی افزود: طرح ساخت مدرسه سبز با رویکرد گسترش فرهنگ سازی در کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست در استان آغاز شده است و تا کنون سه مدرسه به عنوان پایلوت مدرسه سبز انتخاب شده و مقرر شده در مدارسی که از این به بعد ساخته می شوند تمام موضوعات زیست محیطی چون استفاده از انرژی های نو، ایجاد فضای سبز و حتی رنگ آمیزی داخلی در آنها لحاظ شود و نیز مسائل محیط زیستی به دانش آموزان آموخته شود.