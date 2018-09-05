۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

کاپیتان سابق تیم ملی والیبال آمریکا در راه بابلسر

کاپیتان سابق تیم ملی والیبال آمریکا در راه بابلسر

کاپیتان سابق تیم ملی آمریکا در تور جهانی بابلسر شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، دیوید لی کاپیتان سابق تیم ملی والیبال آمریکا که از پر افتخار ترین ستاره های والیبال جهان محسوب می شود، صبح امروز چهارشنبه برای شرکت در تور والیبال ساحلی بابلسر ثبت نام کرد. مارک بوریک هم تیمی او در بابلسر خواهد بود که این رقابت ها اولین تجربه والیبال ساحلی دیوید لی پر افتخار محسوب می شود.

این تور از تاریخ ۱۶ الی ۲۰ مهرماه به میزبانی بابلسر برگزار می شود و تا به این لحظه ۲۶ تیم برای حضور در این تور ثبت نام کرده اند. فرصت نهایی ثبت نام در این تور تا تاریخ ۲۶ شهریورماه است.

ساناز سلیمان آبادی

