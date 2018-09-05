شرایط سرمایه گذاری ایرانی ها در ازبکستان تسهیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان استان قزوین با هیئت تجاری استان «نواحی» کشور ازبکستان روز چهارشنبه در محل سازمان صنعت استان قزوین برگزار شد.

خانم «مریم آری پوآ» از تجار ازبکستان و سرتیم هیئت تجاری این کشور دراین نشست با اشاره به قابلیت های صنعتی قزوین گفت: کشور ایران با همه مشکلاتی که در اثر تحریم دارد اما با اصلاحاتی که انجام داده توانسته جایگاه خوبی در برخی امور داشته باشد و ما علاقمند هستیم با شما مناسبات تجاری بیشتری داشته باشیم.

وی بیان کرد: در سفر به ایران و قزوین گروهی از فعالان معدنی و کشاورزی و ساختمانی حضور دارند و امیدواریم در مذاکرات رو در رو بتوانیم به تفاهم خوبی برسیم.

فعال اقتصادی کشور ازبکستان بیان کرد: اگر ایرانی ها تا ۳۰۰ هزار دلار در این کشور سرمایه گذاری کنند تا سه سال و اگر تا ۵۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری شود به مدت ۵ سال و سرمایه گذاری بالای یک میلیون دلار تا ۵۰ سال از معافیت مالیاتی برخوردار می شود و واگذاری زمین ارزان و در برخی موارد رایگان از دیگر اهرم های تشویقی است تا ایرانیها در ازبکستان حضور بیشتری داشته باشند.

در ادامه احمد بارگاهی رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین گفت: وزیر ازبکستان اخیرا ملاقاتی داشتند تا کمیته مشترک سرمایه گذاری ازبکستان و ایران تشکیل شود.

وی بیان کرد: ۱۰۰ شرکت ایرانی در ازبکستان در صنایع نفت، صنایع تبدیلی فعال است و می تواند این روند توسعه یابد و ما نیز در استان قزوین از حضور سرمایه گذاران ازبکی حمایت جدی می کنیم.

بارگاهی افزود: در استان چند واحد نساجی تعطیل شده داریم که آماده ایم با کمک تجار ازبکستان آنها را فعال کنیم و در بخش فرآوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و گردشگری هم می توانیم با ازبکها به تفاهم برسیم.

وی اظهارداشت: ۴۷ درصد طرحهای کشاورزی، گردشگری و صنعتی در استان با پیشرفت بالای ۶۰ درصد آماده واگذاری به سرمایه گذاران خارجی برای تکمیل است.

تجار کشور ازبکستان همچنین برای اجرای طرح های مشترک کشاورزی و گردشگری، شیلات و گردشگری سلامت هم اعلام آمادگی کردند.

در این جلسه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش های مواد اولیه بسته بندی، تولید ماشین آلات آرد سازی، مواد آرایشی و بهداشتی، کاشی و سرامیک، مرغ و تخم مرغ، تولید گوشت بلدرچین و شیشه و انواع روغن تصفیه دوم با هیئت ازبکستانی برای اجرای طرح های تجاری مشترک گفتگو کردند.