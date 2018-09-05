۳۰۰۰ پرونده به دستگاه قضایی آرادان وارد شده است

سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به افتتاح ساختمان جدید دادگاه آرادان، ضمن بیان اینکه از سال ۹۶ تاکنون سه هزار پرونده به دستگاه قضایی شهرستان واردشده است، تأکید کرد: ﻳﻚ ﻫﺰاﺭ و ۹۹۹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ از این میزان در ﺣﻮﺯﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ و ﻳﻚ ﻫﺰاﺭ و ۳۰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ در حوزه ﺣﻘﻮﻗﻲ دسته‌بندی‌شده ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮاﻱ ﺩﻭ ﻫﺰاﺭ و ۹۶۰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ روی صادرشده اﺳﺖ.

وی بابیان اینکه بیکاری ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می‌رود، ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ اﺯ جرائم ازجمله خریدوفروش ﻣﻮاﺩ ﻣﺨﺪﺭ و ﻧﺰاﻉ و درگیری و ﺳﺮﻗﺖ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺩاﺭﺩ.

رئیس دادگاه انقلاب آرادان بابیان اﻳﻨﻜﻪ رسیدگی ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻣﺮﺩﻣﻲ مهم‌ترین ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ دستگاه‌های ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ، تأکید ﻛﺮﺩ: ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ثبت‌اسناد و اﻣﻼﻙ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ اﺳﺖ.

حسینی درباره پروژه افتتاح‌شده دادگاه آرادان نیز، توضیح داد: اﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ و ۵۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ ﻳﻚ ﻫﺰاﺭ و ۳۴۰ ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺶ ﻫﺰاﺭ ﻣﺘﺮ مربع ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩاﺭﻱ ﺷﺪ.