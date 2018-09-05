  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰:۵۶

اردن با پیشنهاد ترامپ درباره کرانه باختری مخالفت کرد

اردن با پیشنهاد ترامپ درباره کرانه باختری مخالفت کرد

پادشاه اردن با طرح رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تشکیل کنفدراسیون بین اردن با کرانه باختری فلسطین اعلام مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، پادشاه اردن ضمن اعلام مخالفت با طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تشکیل کنفدراسیون بین اردن با کرانه باختری فلسطین، این موضوع را خط قرمز اردن دانست.

عبدالله دوم در دیدار با بازنشته‌های و کهنه سربازهای ارتش اردن گفت: «همه موضع قوی و شجاع اردن در این ارتباط را می دانند و من از توطئه علیه اردن در رابطه با مسئله فلسطین هیچ ترسی ندارم».

پادشاه اردن همچنین موضع این کشور را ثابت و پا برجا دانسته و افزود که راهکار دو دولتی و ایجاد کشور فلسطین به پایتختی قدس شرقی هیچ جایگزینی ندارد و هر طرحی خارج از آن بی‌ارزش و بی‌اعتبار است.

کد مطلب 4395547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها