به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (پنج شنبه پانزدهم شهریور) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۵۰ ریال افزایش نسبت به روز چهارشنبه ۵۴ هزار و ۲۴۳ ریال و هر یورو نیز با ۱۷۷ ریال رشد نسبت به روز گذشته ۴۸ هزار و ۸۸۰ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر این اساس، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۲۹۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۳۹ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و یک ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۵۷ ریال، روپیه هند ۵۸۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۶ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۶۳۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۴ هزار و ۹۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۷۲۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۲۷ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۸۷۶ ریال قیمت خورد.

از سویی دیگر، نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۲۸ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۳۵۶ ریال، روبل روسیه ۶۱۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۸ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۱ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۱۶۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۶۹۶ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۵۲۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۵۹۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۴۳۵ ریال تعیین شد.

افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۷۶ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۳۹۸ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۴۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸هزار و ۳۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۲۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۴۵۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۳۵۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۶۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۸۵۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۵ ریال ارزش‌گذاری شد.