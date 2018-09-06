به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی اعلام کرد که خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره را در طول دوره اول ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به انجام می‌ رساند.

«چانگ ایو-یانگ» (Chung Eui-yong) سرپرست امنیت ملی کره جنوبی که برای رایزنی درباره آماده سازی مقدمات دیدار سران دو کره روز گذشته به پیونگ یانگ سفر کرده و با رهبر کره شمالی دیدار کرده بود، امروز پنج‌شنبه در این خصوص گفت: توافق شد دور سوم دیدار سران کره جنوبی و کره شمالی ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر (۲۷ تا ۲۹ شهریور) برگزار شود.

وی ادامه داد: در جریان نشست مذکور، دو طرف درباره اقدامات عملی حرکت به سوی خلع سلح هسته ای با یکدیگر به تبادل نظر می پردازند.

سرپرست امنیت ملی کره جنوبی در ادامه اضافه کرد که «کیم جونگ اون» پیش از پایان سال ۲۰۲۱ را تاریخ خلع سلاح اتمی این کشور دانسته است.