به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی نشریه هیل در مطلبی اعلام کرد: کاخ سفید در نظر دارد جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا را برکنار کند.

نشریه مذکور در این خصوص اعلام کرد: اختلافات میان ماتیس و ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که با انتشار کتاب جدیدی توسط یکی از مقامات دولتی این کشور برمَلا گردید، باعث شد کاخ سفید به بررسی گزینه های جایگزین برای وی مبادرت نماید.

این درحالیست که روزنامه «واشنگتن پست» هم در مطلبی در این خصوص نوشت: هم اکنون گمانه زنی هائی درباره اینکه چه کسی جایگزین ماتیس خواهد شد، بیش از پیش قوت گرفته است.

بر اساس اعلام این رسانه، یک مقام ارشد کاخ سفید در این خصوص گفته است: رئیس‌ جمهوری همواره به او احترام گذاشته؛ اما در حال حاضر ترامپ دلایل کافی برای فکر کردن به اینکه ماتیس چه چیزی پشت سرش می‌گوید در اختیار دارد؛ لذا رابطه میان این دو به سرعت رو به وخامت می رود.

در همین رابطه، سخنگوی کاخ سفید نیز درباره این رویداد گفت که تا کنون پیرامون جایگزین ماتیس تصمیمی گرفته نشده است.