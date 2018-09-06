باغستان سنتی قزوین یک ظرفیت اکولوژیکی ارزشمند و بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نمایندگان تشکل های مردم نهاد با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین با موضوع باغستان سنتی روز پنجشنبه در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

حسن پسندیده در این نشست اظهار کرد: استان قزوین از نظر محیط زیستی منحصر به فرد بوده و وجود باغستان سنتی در شهر قزوین یک ظرفیت اکولوژیکی بی نظیری است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: باغستان ها در کاهش آلودگی هوای قزوین نقش انکار ناپذیری دارد و با وجود تراکم عوامل آلاینده ای چون شهرک های صنعتی متعدد در این استان به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، نیروگاه برق شهید رجایی، بزرگراههای کنار شهر قزوین به عنوان یکی از محورهای اصلی مواصلاتی شمال و شمال غرب و تردد خودروهای شهری، باغستان به عنوان یک فیلتر طبیعی عمل نموده و در تلطیف و تنظیم هوای شهر بسیار موثر است.

پسندیده گفت: باغستان های قزوین با حیات اجتماعی مردم گره خورده است و شرایط زیستی، هویت و سبک زندگی و توسعه و تعاملات اجتماعی و فرهنگی این شهر در طول تاریخ در دل باغستان شکل گرفته است.

وی بیان کرد: قزوین شهری رو به توسعه است و برای ایجاد توسعه نباید از باغستان هزینه کرد و اجرای هر نوع طرح توسعه ای باید با در نظر گرفتن تمام جوانب چون مسایل فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی اجرا شود که نقش فعالان و کنشگران محیط زیستی در این میان بسیار با اهمیت است.

پسندیده تأکید کرد: احیای باغستان با آسیب هایی چون کمبود منابع آب، سیاست گذاری های توسعه ای، اقتصادی نبودن حفظ باغات برای باغداران روبرو است که که باید با ارایه و علیاتی کردن ایده ها و طرح های جامع از این آسیب ها جلوگیری کرد.

در این نشست نمایندگان تشکل ها نیز به ارائه نظرات و راهکارهای حفظ و احیای باغات سنتی قزوین پرداختند و چالش های پیش روی آن را برشمردند و خواستار همکاری و اهتمام ارگان های ذیربط برای حل مسائل و مشکلات باغستان شدند.