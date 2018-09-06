تصادف در محور ایلام-مهران یک کشته و دو مجروح برجا گذاشت

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تصادف در محورایلام - مهران و روستای مهدی آباد به علت تخطی از سرعت راننده پژو پارس نسبت به یک دستگاه آمبولانس و سواری پراید و سواری سمند متاسفانه راننده پراید در صحنه تصادف کشته و ۲ نفر نیز زخمی که برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

گفتنی امروز در پی وقوع یک فقره تصادف واقع در محور ایلام به ملکشاهی سواری۲۰۶به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه واژگون، که بر اثر آن یک نفر کشته و یک نفر دیگرنیز مجروح شد.

با توجه به اینکه حدود ۴۵ درصد از تصادفات ماه های گذشته مربوط به سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ وسایل نقلیه در محورهای برون شهری بوده است، رانندگان عزیز در طول محورها جهت پیشگیری از وقوع چنین تصادفاتی با رعایت سرعت مطئنه و پرهیز از سبقت های غیرمجاز که موجب بروز تصادفات دلخراش می شوند رانندگی کنند.