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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۵۷

طرح جمع آوری لوازم التحریر برای افراد نیازمند در انزلی اجرا شد

طرح جمع آوری لوازم التحریر برای افراد نیازمند در انزلی اجرا شد

انزلی- جمع آوری لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند در قالب طرح ۹ در شهرستان انزلی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، غروب پنجشنبه سالن همایش های دهکده ساحلی در شهرستان انزلی میزبان مراسم اختتامیه طرح ۹ (جمع آوری لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند) بود.

این طرح طی ۹ هفته در روزهای پنجشنبه با حضور مردم، گروه های هنری، ورزشی، فعالان اجتماعی و مسئولان در شهرستان انزلی برای جمع آوری لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند مدارس اجرا شد.

گرچه در مسیر برگزاری این طرح ۹ هفته ای گروه دوستداران فرهنگ و هنر انزلی با ناملایمات و تهمت های بسیاری از سوی برخی افراد مواجه شد ولی هیچکدام این از صحبت ها نتوانست عزم جزم این گروه را برای اجرای این طرح خداپسندانه کم کند.

متولیان برگزاری این طرح در اقدامی قابل تحسین با پیگیری ها و شناسایی دانش آموزان بی بضاعت، ۱۵ پکیج کامل لوازم التحریر را به خرمشهر ارسال کردند تا دانش آموزان جنوب کشور نیز در کنار دانش آموزان شمالی از این شادی بهره مند شوند.

کد مطلب 4396176

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