ترامپ مانند ببر زخمی است/ هرج و مرج در کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر مشهور جهان عرب با اشاره به افشاگری های وودوارد روزنامه نگار کهنه کار آمریکایی و خبرنگاری که به خاطر افشای واترگیت مشهور است، آورده است: وودوارد به نقل از جان کلی رئیس کارکنان کاخ سفید گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احمق است و قانع کردن وی درباره چیزی بی فایده است. جانکلی گفته است: ما در دیوانه‌خانه هستیم، این بدترین شغلی است که تا کنون داشته‌ام. تصور کن که شاهد مشاجره میان ایوانکا ترامپ و استیو بانون استراتژیست ارشد سابق ترامپ به سبب زورگویی ایوانکا باشی که بانون خطاب به ایوانکا می گوید «تو یک کارمند بیشتر نیستی؛ تو نمی‌تونی که همینجوری سرت رو بندازی پایین و هر جا می‌خوای سرک بکشی انگار که رییسی، تو یه کارمندی» و ایوانکا ترامپ در پاسخ به او می‌گوید: «من کارمند نیستم، نبودم و نخواهم بود، من دختر اول رییس‌جمهورم.»

عطوان در ادامه می نویسد: شرایط، گواه هرج و مرج در کاخ سفید را می دهد. جنگ براندازی ترامپ شروع شده است و همه طرفها در آن دخیل هستند و روزهای آینده سرنوشت ساز است. باب وودوارد یکی از قهرمانان افشای رسوایی واترگیت که به براندازی ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا منجر شد، است و بعید نیست که کتاب جدیدش و افشاگری هایش درباره ترامپ و دولت و اقدامات نسنجیده وی مقدمه ای برای عزل ترامپ و شکست حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندوره ای آینده(دو ماه بعد) است که آنرا تسیهل می کند و اقدامات برای عزل ترامپ را سرعت می بخشد.

وی بیان کرد: ما نمی دانیم که برخی از مسئولان کشورهای عربی در منطقه خلیج فارس به ویژه سعودی ها که بر ترامپ تکیه کرده اند و همه تخم مرغهای خود را در سبد وی و دولتش گذاشته و ۵۰۰ میلیارد دلار به وی داده اند، چه احساسی خواهند داشت.

این تحلیلگر عرب در ادامه می افزاید: ترامپ در حال حاضر مانند ببر زخمی و خطرناک است که به هر سو پنجه می زند و بدون آگاهی به هر سو می رود و خطر هم در اینجاست و از این رو بعید نیست که تلاش کند که جنگ منطقه ای یا جهانی به راه اندازد که سرآغاز آن از خاورمیانه و به ویژه ایران و سوریه باشد.

عطون نوشت: ترامپ فعلا رئیس جمهور احمق و کله خرابی است و ماهیت ائتلافات وی و جنگهای اقتصادی اش و توییت های باج گیرانه اش در این راستا تعریف می شود و شاید هدیه ای گرانبها برای رسوا کردن چهره شنیع آمریکا و میخ مهمی بر تابوت زورگویی آمریکا باشد.