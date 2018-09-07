حجت اله یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خانه تاریخی حاتمی در دل مجموعه طباطبایی ها قرار دارد، گفت: هم تملک و هم مرمت این خانه به علت ویژگی های تاریخی و مکانی برای سازمان میراث فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود که خوشبختانه تملک کامل و مرمت بخش هایی از خانه تاریخی حاتمی در مجموعه تاریخی طباطبایی ها انجام گرفت.

وی اظهار داشت :این خانه تاریخی که در دو بخش شمالی و جنوبی احداث شده دارای تزئیناتی است که به احتمال قوی در دوره زندیه و با گمانه هایی در دوره صفویه ساخته شده است و در نمونه خود قدیمی ترین خانه تاریخی این شهرستان حساب می شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد با تاکید بر اینکه این خانه از ارزش تاریخی و معماری فراوانی برخوردار است، گفت: احتمالا بخشی از خانه تاریخی مغیث الاسلام نیز هم دوره این خانه به حساب می آید.

یارمحمدی با بیان اینکه این خانه سالها خالی از سکنه بوده است، گفت: عدم سکونت در این خانه موجب شده بود تا این اثر وضع وخیمی به خود بگیرد و رو به یک ویرانه برود که خوشبختانه با پیگیری های مالک و اداره شهرستان و استان خانه تملک شد و آخرین سررسید طلب مالک از طریق سازمان پرداخت شد و عملا سند این خانه به نام دولت جمهوری اسلامی و سازمان میراث فرهنگی زده شد.

وی تشریح کرد: به موازات تملک این خانه ارزشمند تاریخی ما اقدامات مرمتی خود را آغاز کردیم و یک بخش مرمت از بخش هایی که آسیب دیده بود با الهام از الگوی اصلی بنا باز زنده سازی و الگو برداری شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی بروجرد ادامه داد: فصل دوم مرمت این بنا نیز در چند روز آینده آغاز خواهد شد که شامل یک تالار غربی و یک ورودی الحاقی است.

یارمحمدی عنوان کرد: در سال گذشته نیز مرمت تالار اصلی به لحاظ سازه ای انجام شد اما بخش های نازک کاری، بنا بر ضرورت مرمت سازه ای هنوز صورت نپذیرفته است.

وی در بخش دیگر گفتگوی خود با اشاره به خانه تاریخی «نجار پور» تشریح کرد: این خانه از اماکن تاریخی ارزشمند در محله یخچال است که هنوز به تملک سازمان نرسیده اما اقداماتی برای حفاظت از این اثر صورت پذیرفته است و تلاش می کنیم از طریق اعتبارات مشارکتی رسیدگی های لازم به این اثر صورت گیرد و قطعا تملک و مرمت کامل این اثر از اهداف ما است.