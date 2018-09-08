پیروزی تیم ملی والیبال بانوان مقابل نایب قهرمان لیگ مجارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بانوان ایران بعد از کسب پیروزی در اولین دیدار خود در تورنمنت سلش پیتر مجارستان، در دومین دیدار نیز موفق به کسب پیروزی شد.

تیم ایران در این دیدار برابر نایب قهرمان لیگ مجارستان، فاتوم نیرهازا موفق شد با نتیجه سه بر دو به برتری برسد.

ایران ست اول را با برد آغاز کرد و در رقابتی نزدیک با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ حریف خود را شکست داد. تیم ایران در ست دوم نیز عملکرد بسیار خوبی داشت و با حساب ۲۵ بر ۱۹ حریف را شکست داد.

ست های سوم و چهارم اما متعلق به تیم مجارستانی بود که در این دیدار با ترکیب اصلی خود و استفاده از یک بازیکن کوبایی در زمین حاضر شد. حریف ایران با نتایج ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱ ایران را شکست داد تا برنده این دیدار در ست پنجم مشخص شود.

تیم ایران در ست پنجم توانست عملکرد بهتری داشته باشد و با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ حریف خود را از پیش رو برداشت تا به این ترتیب در دومین دیدار خود نیز با برد از زمین خارج شود.