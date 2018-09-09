کارنامه کاردانی به کارشناسی منتشر شد/جزئیات مصاحبه فوریتهای پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه داوطلبان به همراه فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشـته‌های تحصیلی متمرکز و ‌معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت ‌پذیرش رشته تحصیلی نیمه‌متمرکز فوریت‌های پزشکی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷ در سایت سازمان سنجش منتشر شد.

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی پذیرش با آزمون و همچنین رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی که گزینش ‌آنها به‌روش ‌متمرکز صورت‌ گرفته ‌است به همراه فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته تحصیلی نیمه متمرکز فوریت‌های پزشکی در پایگاه سازمان سنجش منتشر شده است.

کلیه پذیرفته‌شدگان نهایی برای اطلاع از نحوه ثبت‌نام، تاریخ ثبت‌نام و مدارک لازم برای ثبت‌نام (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) ضرورت دارد به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

در صورتی که دانشگاه یا مؤسسه‌ای، در پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی خود برنامه زمانی برای ثبت‌نام درج نکرده باشد، پذیرفته‌شدگان این قبیل مؤسسات لازم است در یکی از روزهای سه‌شنبه ۲۰ شهریور و یاچهارشنبه ۲۱ شهریور ۹۷ برای ثبت‌نام به محل قبولی خود مراجعه کنند.

پذیرفته‌شدگان دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و کشاورزی تحت پوشش دانشگاه فنی و حرفه‌ای لازم است برای اطلاع از زمان، نحوه و شرایط ثبت‌نام به وب‌سایت سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای به نشانی www.tvu.ac.ir و یا به سایت دانشکده یا آموزشکده محل قبولی خود مراجعه کنند.

آن دسته از داوطلبانی که فهرست اسامی آنان جزو معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته‌ تحصیلی نیمه‌متمرکز کارشناسی ناپیوسته فوریت‌های پزشکی (کدرشته محل های ۱۲۰۲ تا ۱۲۳۹ مربوط به کدرشته امتحانی ۱۱۴ گروه آموزشی پزشکی) در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش اعلام شده، لازم است برای آگاهی از زمان و مکان برگزاری مصاحبه به اطلاعیه یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷ مراجعه کنند.