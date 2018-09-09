به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز یکشنبه در پیامی توئیتری به مراسم سالگرد تأسیس کره شمالی واکنش نشان داد.

رئیس جمهوری آمریکا در این باره نوشت: کره شمالی رژه هفتادمین سالگرد تاسیس خود را بدون نمایش معمول موشک های هسته‌ ای خود برگزار کرد.

وی در ادامه تأکید کرد: محتوای آن نیز توسعه اقتصادی و صلح بود. کارشناسان معتقدند کره شمالی موشکهای هسته‌ ای خود را حذف کرده تا تعهد خود به خلع سلاح را به ترامپ نشان دهد.

ترامپ ادامه داد: این بیانیه‌ ای بزرگ و بسیار مثبت از طرف کره شمالی است. رئیس «کیم» (رهبر کره شمالی) متشکرم. ما هردو ثابت خواهیم کرد که همه اشتباه می‌ کنند. هیچ چیزی مثل مذاکره خوب بین دو نفر نیست که یکدیگر را دوست دارند!

این درحالیست که کره شمالی امروز یکشنبه در هفتادمین سالروز تأسیس این کشور، رژه نظامی برگزار کرد که موشک های قاره پیما در این مراسم به نمایش در نیامدند.

بر اساس این خبر، جمعیت زیادی از شهروندان کره شمالی این نمایش نظامی را که با حضور هزاران نیروی نظامی برگزار شده بود، تماشا کرده اند.

نکته قابل توجه در این رژه نظامی این بود که موشک های قاره پیمای کره شمالی نمایش داده نشدند در حالی که هر ساله در مراسم های مشابه موشک های قاره پیمای کره شمالی به عنوان بخشی از توان نظامی این کشور به نمایش گذاشته می شدند.

علاوه بر این کره شمالی بر خلاف دو سال گذشته امسال اقدام به آزمایش بمب اتمی هم نکرده است؛ به نظر می رسد این تصمیم در پی تحولات اخیر در روابط کره شمالی با کره جنوبی و آمریکا گرفته شده است.