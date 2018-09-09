شناسنامه دار شدن ۱۲۰ موکب آبادانی برای استقرار در شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، مکی یازع عصر امروز در نشست هم اندیشی با موکب داران اربعین حسینی در محل تالار الغدیر فرمانداری ویژه آبادان با اشاره به اینکه آبادان و خرمشهر بیشترین تعداد موکب قابل استقرار در شلمچه را دارا هستند، گفت: از این تعداد سه موکب در داخل عراق شامل دو موکب در کربلا و یک موکب در نجف و سه موکب نیز به صورت بین راهی در مسیر آبادان به خرمشهر به زائران حسینی خدمات رسانی می کنند و ۱۱۴ موکب نیز در منطقه شلمچه مستقر می شوند.

وی با بیان اینکه مدیریت تمامی موکب ها اعم از موکب های شهرستان‌ها و سایر استان‌های معین در مرز شلمچه با ستاد بازسازی عتبات عالیات آبادان است، افزود: کارت شناسایی و تردد خادمان، هیئت امنای موکب داران و خبرنگاران نیز آماده شده و در حال دریافت مدارک مورد نیاز برای صدور کارت‌ها هستیم.

به گفته وی، کار مستند سازی موکب داران نیز در طول سال انجام می شود.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات آبادان اظهار کرد: اگر چه قرارداد کلی برای دریافت آب، یخ و نان برای موکب داران کل شهرستان‌ها منعقد شده است اما برخی شهرستان‌ها نیز برای موکب های خود به طور جداگانه امکاناتی را ارسال می کنند که از قِبل اینها چیزی عاید دیگر موکب ها نمی شود.

یازع تصریح کرد: امسال هر موکبی در جایگاه قبلی خود مستقر می شود و از سال آینده بنا بر پیش بینی ها و جانمایی صورت گرفته از سوی سازمان منطقه آزاد اروند، مواکب به محل جدید انتقال داده می شوند.

وی تاکید کرد: اختصاص زمین به موکب داران در موقعیت شهرستان آبادان بر اساس نظر تجمیع شده فرماندار، امام جمعه، هیئت امنای موکب داران، نماینده سپاه، اطلاعات و ستاد بازسازی عتبات عالیات انجام می شود.

وی گفت: امسال 6 موکب از خواهران که خود آنها نیز مدیریت آن را بر عهده دارند در شلمچه به زائران خدمات می دهند؛ ضمن آنکه ۱۵ موکب توسط اتباع خارجی در شلمچه برپا می شوند.

یازع، خدمات دهی به زائران را از افتخارات خادمان حسینی نام برد و افزود: با توجه به تورم موجود در بازار و گرانی اجناس انتظار می رود تا ادارات و سازمان‌های دولتی و خیران برای پشتیبانی از مواکب وارد عرضه شوند.

وی با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی انجام شده در ایام اربعین به طور روزانه ۱۰۰ هزار قرص نان رایگان در میان مواکب توزیع می شود، اظهار کرد: نانوایی های موجود در سطح شهر به کمک مواکب بیایند و روزانه ۲۰ هزار قرص نان که شامل ۱۰ قرص نان به ازای هر نانوایی است را تحویل آنان دهند و در این امر خیر یاری رسان باشند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات آبادان همچنین پیش بینی سهمیه برنج، گوشت و اقلام ضرروی و مورد نیاز موکب داران با نرخ دولتی را خواستار شد و تصریح کرد: با توجه به اینکه نخستین گروه زائران اربعین ۲۷ مهرماه امسال در شلمچه حضور پیدا می‌کنند لذا مواکب از دهم مهرماه در منطقه جانمایی شده شلمچه مستقر می شوند. امید می رود تا امسال نیز همچون سال‌های گذشته رو سفید از این خدمت بیرون بیاییم.

یازع گفت: سال گذشته ۳۷۷ هزار تبعه خارجی از ۹۳ کشور برای حضور در حماسه عظیم اربعین حسینی وارد شلمچه و از آنجا به عراق سفر کردند.