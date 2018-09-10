به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی محبی ظهر دوشنبه در ستاد برنامه ریزی ماه محرم گفت: احیاء امر به معروف و نهی از منکر از اهداف اصلی حماسه عاشورا است.
وی با بیان اینکه ۸۰ هیئت مذهبی در شهر نهاوند و روستاهای اطراف به ثبت رسیده است، افزود: همزمان با دهه اول محرم ضمن برگزاری نشست های امر به معروف و نهی از منکر هسته هایی تشکیل می شود تا با شعار «تذکر لسانی وظیفه ای همگانی» دستورالعمل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان را اجرایی کنند.
حجت الاسلام محبی بابیان اینکه در مجموع در مناطق مختلف شهرستان نهاوند ۲۴۵ هیئت مذهبی فعال به ثبت رسیده است، گفت: هیئتهای مذهبی نهاوند از اول محرم تا روز دهم با برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی پذیرایی علاقهمندان و ارادتمندان به اهلبیت (ع) هستند.
وی گفت: با همکاری روحانیون طرح هجرت، خود استقرار بومی و اعزامی از استان قم طی این مدت ۲۰۰ روحانی مجرب در هیئتهای مذهبی نهاوند به بیان احکام، رفع شبهات عقیدتی و دینی و غیره خواهند پرداخت.
کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند نیز بابیان اینکه از مجموع روحانیون فعال در ماه محرم در نهاوند ۲۶ روحانی از شهرستان قم به نهاوند اعزام میشوند، گفت: در ایام محرم ۲۵۰ عنوان برنامه فرهنگی در مساجد شهری و روستایی شهرستان نهاوند برگزار خواهد شد.
علی ترکاشوند گفت: طبق برنامهریزیهای انجام شده پس از پایان مراسم روحانیون در مساجد، تکایا و هیئتها مداحان به روضه و نوحهخوانی میپردازند.
وی افزود: در راستای بهرهگیری از ظرفیت ذاکرین و مداحان نیز بیش از ۱۴۵ مداح در شهرستان نهاوند فعالیت خواهندداشت.
کارشناس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: از مجموع مبلغین اعزامی دفتر تبلیغات اسلامی قم به شهرستان نهاوند ۲۴ نفر مبلغ و ۲ نفر دیگر از مبلغات حوزوی هستند که با دریافت حکم تبلیغی به مناطق مختلف شهری و روستایی این شهرستان اعزام می شوند.
کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند باتاکید براینکه عزاداری مردم و جوانان در ایام ماه محرم باید متناسب با شان شهدای کربلا باشد، عنوان کرد: با توجه به شرایط حساس دنیای اسلام باید از بیان مطالب و حرکاتی که به وحدت گروه های اسلامی بهویژه شیعه وسنی ضربه میزند، پرهیز کرد.
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