نامه نگاری رئیس گوگل برای تحقق رویای هند دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسین ایج، وی که هندی الاصل است، در نامه خود تصریح کرده تسهیل تبادل داده میان هند و دیگر کشورها به شرکت های فناوری در سراسر جهان امکان خواهد داد تا در اقتصاد دیجیتال هند مشارکت بیشتری داشته باشند و بتوانند از مزایای بازار شرکت های نوپای هند بیشتر بهره بگیرند و این شرکت ها هم بتوانند فعالیت های خود را در سطح جهانی گسترش دهند.

پیچی در این نامه که پنج روز پیش ارسال شده از رویای خود برای تبدیل هند به یک کشور کاملا دیجیتال سخن گفته و افزوده که گوگل در دیدگاه های موجود در این زمینه سهیم است و قصد دارد از این طریق به رشد بیشتر هند کمک کند.

وی در ادامه از وزیر فناوری اطلاعات هند به علت بازدید وی از دفتر مرکزی گوگل در ماه گذشته تشکر کرد. پیچی تصریح کرده که گروه همکار گوگل در هند با مقر مرکزی این شرکت در امریکا در تماس خواهند بود و برای تحقق برخی طرح ها که در نشست مشترک دو طرف برنامه ریزی شده، تلاش خواهند کرد.

در حال حاضر هند در حال طراحی چارچوبی برای حفاظت از داده های شهروندان خود و کمک به حفظ حریم شخصی و امنیت آنهاست، اما برخی کارشناسان بیم دارند که این کار موجب سخت گیری هایی در زمینه تبادل داده های علمی و فنی میان هند و دیگر کشورها گردد و به شرکت های فناوری نوپای هندی آسیب برساند.