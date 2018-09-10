ادامه حضور اشرار در منطقه مرزی باعث تعطیلی مرز باشماق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرید حق پناه صبح امروز در پنجمین جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، اظهارداشت: از سوی مسئولان گمرک اقلیم کردستان عراق نسبت به تعطیلی مرز باشماق و جلوگیری از هرگونه عبور و مرور خودرو در صورت استمرار حضور اشرار و قاچاقچیان در این منطقه اخطار گرفته ایم و با این روندی که در پیش هست امکان تعطیلی مرز وجود دارد.

وی با اشاره به نوسانات ارزی کشور و بالا رفتن قیمت دلار، افزود: قاچاقچیان کالا و ارز که بیشتر به اشرار شبیه هستند با تهدید سلاح سرد رانندگان عراقی و خودروهایی که قصد خروج از مبادی گمرک را دارند، نسبت به خروج کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ و فرآورده های نفتی در حال اقدام هستند.

مدیر گمرک مرز باشماق مریوان ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم قاچاقچیان نیمه های شب با حضور در مناطق صفر مرزی اقدام به اختفای کالاهای اساسی کرده و پس از اینکه از اجازه خروج خودروهای عراقی از مرز اطلاع می یابند با تهدید و ضرب و شتم رانندگان اقدام به جاسازی کالاهای اختفا یافته در کامیون ها می کنند و این کار باعث ایجاد رعب و وحشت در میان رانندگان شده است.

حق پناه یادآر شد: علیرغم آنکه نیروهای مرزبانی در این منطقه مسقر هستند اما به دلایل نامعلوم در صورت گزارش این اتفاقات اجازه دخالت در امور را ندارند و همین امر باعث سواستفاده بیشتر این اشرار شده است.

وی در ادامه گفت: مقامات و مسئولان گمرک مرز باشماق در اقلیم کردستان عراق نیز به همین دلیل اقدام به تهدید تعطیلی مرز و جلوگیری از ورود و خروج خودروهای باری از مبادی رسمی مرزی کرده اند که فعلا توانسته ایم به آنها این اطمینان را بدهیم که دیگر چنین کارهایی تکرار نخواهد شد که متاسفانه تاکنون نیز موفق نبوده ایم.

گفتنی است پنجمین جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان با حضور عبداله هندیانی معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مرکزی و امیرمحمد پرهام فر مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق طلا و پولشویی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور برگزار شد که از ادامه حضور خبرنگاران به دلیل عدم خبری نبودن جلسه جلوگیری شد.