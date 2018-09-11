افزایش نرخ ارزموجب حذف ترکیه دربازار اقلیم کردستان عراق شده است

به گزارش خبرنگارمهر، محی الدین محمودی شامگاه دوشنبه در کارگروه توسعه صادرات و شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزارشد، گفت: کاهش ارزش پول ملی ما موجب کاهش قیمت کالای ایرانی در بازار کردستان عراق شده است.

وی عنوان کرد: اتفاق مذکور باعث شده ترکیه رقیب اصلی ما در بازار کردستان عراق حذف شود و نتواند دیگر با ما رقابت کند و همین منجر به فروش بهتر و بیشتر کالاهای ما در این منطقه شده است.

وی اظهارداشت: افرادی که در امر تجارت شاغل اند و به دنبال سود دهی و درآمد بیشتر هستند در این ایام اقدام به سرمایه گذاری بیشتری خواهند کرد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان کردستان ادامه داد: با وجود رشد صادرات مشکلاتی هم در ارتباط با سیاست پیمان سپاری ارزی در حال ایجاد شدن است.

محمودی اضافه کرد: صادرکنندگان باید تعهد دهند ارز حاصل شده از صادرات خود را در سامانه نیما ثبت کنند، ولی چون اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد زیاد است مشکلاتی در این حوزه بوجود آمده است.

وی بیان کرد: قیمت هر تن سیمان کردستان در مدت اخیر نسبت به سال گذشته ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و این خطری برای صادرات استان است و باید این مسئله به طور کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

وی یادآورشد: دولت عراق بخش نامه ای صادر کرده و در آن تبادلات دلاری با ایران را قطع کرده است و باید به دنبال راهکاری برای این مشکل پیش آمده هم باشیم.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج هم در این جلسه بیان کرد: بیشترین مبادلات تجاری ما با اقلیم کردستان عراق است که هنوز این منطقه با چالش هایی مواجه هستند و فاصله زیادی هم از لحاظ اقتصادی با جنوب و مرکز عراق دارند.

حامد رنجبر با اشاره به اینکه تجار و بازرگانان از سیاست های خلق الساعه و بدون هیچ تدبیری از سوی وزارت خانه های جهاد کشاورزی وصمت آسیب دیدند، افزود: سال گذشته تلاش هایی مبنی بر سوق دادن کارخانجات آردسازی به سمت صادرات شد و دراین راستا ۹ کارخانه در استان وارد عرصه شدند و متاسفانه یک شبه تصمیمی بر توقف این فعالیت ها شد و این اقدام ضرر و زیان فراوانی برای عده ای به همراه داشت.

وی عنوان کرد: بازرگانان و صادرکنندگان ما نمی توانند ارز وارد کشور کنند چون سیستم بانکی در بازار عراق نداریم.