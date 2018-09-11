به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی فاطمی، در مراسم افتتاح بزرگترین واحد اقامتگاه بوم‌گردی در روستای گل افشان مهریز با اشاره به پیشتازی استان در مقوله ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در کشور، اظهار داشت: زمانی که آیین‌نامه ایجاد بوم‌گردی‌ها در کشور ابلاغ شد، استان یزد دارای ۴۵ واحد فعال بود.

وی بیان کرد: در حال حاضر به دلیل تنوع و روحیات مختلف بوم‌گردی‌های استان، این واحدها به نوعی جاذبه گردشگری برای استان تبدیل شده و استقبال گردشگران، روز به روز بر تعداد آنها و رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زمینه بیشتر می شود.

فاطمی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک تعداد بوم‌گردی‌های استان به ۲۸۵ مورد خواهد رسید، عنوان کرد: ایجاد این مراکز اقامتی گردشگری در مناطق روستایی علاوه بر اینکه می تواند یک عامل برای اشتغالزایی باشد، در حفظ و ماندگاری روستاها نیز بسیار اثرگذار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد خاطرنشان کرد: با ایجاد واحدهای بوم‌گردی در روستاها، شاهد مهاجرت معکوس از شهر به روستا هستیم و بسیاری از افرادی که زمانی روستا را رها کرده و به دنبال شغل به شهر رفته بودند، اقدام به بازگشت کرده‌اند.

فاطمی با تاکید بر وضعیت بحرانی گردشگری در کشور به وی‍ژه در استان یزد، از کاهش تعداد گردشگران خارجی یزد به‌رغم ثابت ماندن تعداد گردشگران داخلی خبر داد.

وی عنوان کرد: تنها پیشنهاد برای حفظ رونق گردشگری استان یزد، تبلیغ و معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های استان است.

به گزارش مهر، بزرگترین واحد بومگردی استان یزد در روستای گل افشان مهریز، با سرمایه گذاری محمد شکوهی و اعظم گلابگیریان در یک خانه باغ قدیمی به وسعت هزار متر مربع راه اندازی شده و پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است.

این اقامتگاه با معماری سنتی دارای اتاق‌های سنتی برای اقامت گردشگران، رستوران و کافی‌شاپ، آبشار مصنوعی و استخرهای آب است.

روستای گل‌افشان یکی از روستاهای ییلاقی شهرستان مهریز با جاذبه‌های طبیعی بسیار است که در ۲۲ کیلومتری مرکز این شهرستان واقع شده است.