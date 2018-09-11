به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی کشور قرار بود روز پنجشنبه تیم ماشینسازی تبریز در بابل به مصاف تیم کاسپین این شهر رود.
کمیته مسابقات اعلام کرد: دیدار دو تیم ستاره کاسپین بابل و ماشینسازی تبریز که قرار بود روز پنجشنبه ۲۲ شهریور ۹۷ برگزار شود، در روز جمعه ۲۳ شهریور در ورزشگاه شهدای سیمرغ مازندران در ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.
تیم ماشینسازی همانند سایر تیمهای لیگ برتری از مرحله سوم وارد جدول مسابقات شده است، اما تیم ستاره کاسپین بابل برای رسیدن به این مرحله ابتدا ۳ بر ۱ از سد تیم آریا سنگسر سمنان عبور کرده است و در مرحله بعدی در ضربات پنالتی مقابل تیم شاهینسازه تهران به برتری دست یافته بود.
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