شروع طوفانی تیم ملی والیبال ایران/ جدال با میزبان در گام دوم

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان روز یکشنبه به میزبانی دو کشور بلغارستان و ایتالیا آغاز به کار کرد. تیم ملی والیبال ایران نیز امروز (چهارشنبه) در وارنا بلغارستان و در نخستین گام به مصاف تیم پورتوریکو رفت و به برتری ۳ بر صفر دست یافت.

سعید معروف، امیر غفور، میلاد عبادی پور، فرهاد قائمی، علی شفیعی و سید محمد موسوی بلند قامتان ایران در شروع بازی بودند. ملی پوشان در یک دیدار آسان و راحت با نتیجه ۳ بر صفر مقابل پورتوریکو به برتری رسیدند تا شروعی طوفانی در این مسابقات داشته باشند.

* نتایج ست شماری:

ست نخست: ۲۵ بر ۱۹ به سود ایران

ست دوم: ۲۵ بر ۱۴ به سود ایران

ست سوم: ۲۵ بر ۱۸ به سود ایران

این سومین رویایی رویی دو تیم ایران و پورتوریکو بود که در هر سه بازی تیم ملی ایران پیروز مسابقات بوده است.

شاگردان ایگور کولاکوویچ در گروه D رقابت‌ها با تیم‌های پورتوریکو، بلغارستان، کوبا، لهستان و فنلاند همگروه هستند. در دیگر بازی گروه ایران دو تیم بلغارستان و فنلاند مقابل هم قرار گرفتند و بلغارستان ۳ بر صفر به پیروزی رسید و دو تیم کوبا و لهستان نیز از ساعت ۲۲ امشب به مصاف هم خواهند رفت.

رقابت‌های قهرمانی جهان والیبال هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود و تیم ملی ایران که در سال‌های ۱۹۷۰، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ حضور داشته است موفق شد در دوره گذشته عنوان ششمی را کسب کند که بهترین مقام کسب شده در ادوار رقابت‌های قهرمانی جهان برای والیبال ایران بوده است.

* برنامه دیدارهای ایران در مرحله گروهی:

ایران – بلغارستان، پنجشنبه، ساعت ۲۲:۱۰

ایران – کوبا، شنبه، ساعت ۱۸:۳۰

ایران – لهستان، دوشنبه، ساعت ۲۲:۰۰

ایران – فنلاند، سه شنبه، ساعت ۱۸:۳۰

۲۴ تیم حاضر، در چهار گروه ۶ تیمی حضور دارند و در پایان مرحله نخست، ۱۴ تیم برتر از ۳۰ شهریور رقابت خود را در مرحله دوم آغاز خواهند کرد و در نهایت قهرمان نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان هشتم مهر ماه مشخص می‌شود.