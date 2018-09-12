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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۵۴

والیبال قهرمانی جهان - بلغارستان

شروع طوفانی تیم ملی والیبال ایران/ جدال با میزبان در گام دوم

شروع طوفانی تیم ملی والیبال ایران/ جدال با میزبان در گام دوم

تیم ملی والیبال ایران نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان را با پیروزی مقتدرانه برابر پورتوریکو به پایان رساند. ملی‌پوشان کشورمان در دومین گام به مصاف بلغارستان خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان روز یکشنبه به میزبانی دو کشور بلغارستان و ایتالیا آغاز به کار کرد. تیم ملی والیبال ایران نیز امروز (چهارشنبه) در وارنا بلغارستان و در نخستین گام به مصاف تیم پورتوریکو رفت و به برتری ۳ بر صفر دست یافت.

سعید معروف، امیر غفور، میلاد عبادی پور، فرهاد قائمی، علی شفیعی و سید محمد موسوی بلند قامتان ایران در شروع بازی بودند. ملی پوشان در یک دیدار آسان و راحت با نتیجه ۳ بر صفر مقابل پورتوریکو به برتری رسیدند تا شروعی طوفانی در این مسابقات داشته باشند.

* نتایج ست شماری:
ست نخست: ۲۵ بر ۱۹ به سود ایران
ست دوم: ۲۵ بر ۱۴ به سود ایران
ست سوم: ۲۵ بر ۱۸ به سود ایران

این سومین رویایی رویی دو تیم ایران و پورتوریکو بود که در هر سه بازی تیم ملی ایران پیروز مسابقات بوده است.

 شاگردان ایگور کولاکوویچ در گروه D رقابت‌ها با تیم‌های پورتوریکو، بلغارستان، کوبا، لهستان و فنلاند همگروه هستند. در دیگر بازی گروه ایران دو تیم بلغارستان و فنلاند مقابل هم قرار گرفتند و بلغارستان ۳ بر صفر به پیروزی رسید و دو تیم کوبا و لهستان نیز از ساعت ۲۲ امشب به مصاف هم خواهند رفت.

رقابت‌های قهرمانی جهان والیبال هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود و تیم ملی ایران که در سال‌های ۱۹۷۰، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ حضور داشته است موفق شد در دوره گذشته عنوان ششمی را کسب کند که بهترین مقام کسب شده در ادوار رقابت‌های قهرمانی جهان برای والیبال ایران بوده است.

* برنامه دیدارهای ایران در مرحله گروهی:

ایران – بلغارستان، پنجشنبه، ساعت ۲۲:۱۰
ایران – کوبا، شنبه، ساعت ۱۸:۳۰
ایران – لهستان، دوشنبه، ساعت ۲۲:۰۰
ایران – فنلاند، سه شنبه، ساعت ۱۸:۳۰

۲۴ تیم حاضر، در چهار گروه ۶ تیمی حضور دارند و در پایان مرحله نخست، ۱۴ تیم برتر از ۳۰ شهریور رقابت خود را در مرحله دوم آغاز خواهند کرد و در نهایت قهرمان نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان هشتم مهر ماه مشخص می‌شود.

کد مطلب 4401816
ساناز سلیمان آبادی

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