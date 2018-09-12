شروع طوفانی تیم ملی والیبال ایران/ جدال با میزبان در گام دوم

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی جهان روز یکشنبه به میزبانی دو کشور بلغارستان و ایتالیا آغاز به کار کرد. تیم ملی والیبال ایران نیز امروز (چهارشنبه) در وارنا بلغارستان و در نخستین گام به مصاف تیم پورتوریکو رفت و به برتری ۳ بر صفر دست یافت.
سعید معروف، امیر غفور، میلاد عبادی پور، فرهاد قائمی، علی شفیعی و سید محمد موسوی بلند قامتان ایران در شروع بازی بودند. ملی پوشان در یک دیدار آسان و راحت با نتیجه ۳ بر صفر مقابل پورتوریکو به برتری رسیدند تا شروعی طوفانی در این مسابقات داشته باشند.
* نتایج ست شماری:
ست نخست: ۲۵ بر ۱۹ به سود ایران
ست دوم: ۲۵ بر ۱۴ به سود ایران
ست سوم: ۲۵ بر ۱۸ به سود ایران
این سومین رویایی رویی دو تیم ایران و پورتوریکو بود که در هر سه بازی تیم ملی ایران پیروز مسابقات بوده است.
شاگردان ایگور کولاکوویچ در گروه D رقابتها با تیمهای پورتوریکو، بلغارستان، کوبا، لهستان و فنلاند همگروه هستند. در دیگر بازی گروه ایران دو تیم بلغارستان و فنلاند مقابل هم قرار گرفتند و بلغارستان ۳ بر صفر به پیروزی رسید و دو تیم کوبا و لهستان نیز از ساعت ۲۲ امشب به مصاف هم خواهند رفت.
رقابتهای قهرمانی جهان والیبال هر چهار سال یکبار برگزار میشود و تیم ملی ایران که در سالهای ۱۹۷۰، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ حضور داشته است موفق شد در دوره گذشته عنوان ششمی را کسب کند که بهترین مقام کسب شده در ادوار رقابتهای قهرمانی جهان برای والیبال ایران بوده است.
* برنامه دیدارهای ایران در مرحله گروهی:
ایران – بلغارستان، پنجشنبه، ساعت ۲۲:۱۰
ایران – کوبا، شنبه، ساعت ۱۸:۳۰
ایران – لهستان، دوشنبه، ساعت ۲۲:۰۰
ایران – فنلاند، سه شنبه، ساعت ۱۸:۳۰
۲۴ تیم حاضر، در چهار گروه ۶ تیمی حضور دارند و در پایان مرحله نخست، ۱۴ تیم برتر از ۳۰ شهریور رقابت خود را در مرحله دوم آغاز خواهند کرد و در نهایت قهرمان نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان هشتم مهر ماه مشخص میشود.
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