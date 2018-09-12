کشورهای دخالت کننده در انتخابات آمریکا تحریم می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک لحظاتی پیش با انتشار خبری فوری اعلام کرد که جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز چهارشنبه گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سندی را امضا کرده است که بر اساس آن افراد یا کشورهایی که در انتخابات ما دخالت کنند، تحریم خواهند شد.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید ادعا کرد: این سند با هدف حفاظت از آمریکا در برابر مداخلات سایر کشورها به امضاء رسیده است.

وی در ادامه افزود: مدیر اطلاعات ملی آمریکا به ارزیابی های معمولی در خصوص مداخله های خارجی بالقوه در انتخابات این کشور مبادرت می نماید. وی گزارش هائی را از وزارتخانه های دادگستری و امنیت داخلی درخواست کرده و بر آن اساس عمل می کند.

بر اساس اعلام بولتون، تحریم های مذکور در این سند متشکل از بلوکه شدن اموال و دارائی ها و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا خواهد بود.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه اضافه کرد، تحریم های مذکور تنها برای دخالت در انتخابات نیست؛ بلکه می تواند مشمول تبلیغات و اشاعه اطلاعات برای مخاطبان جهانی نیز بشود.