به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل در گفتگو با فاکس نیوز مدعی شد: سیاست‌های دولت دونالد ترامپ سبب شده تا حکومت ایران «احساس ضعف کند. ایران احساس ضعف می‌کند و ما چنان آنها را در تنگنا قرار می‌دهیم که به مسئله موشک‌های بالستیک خود و مسئله حمایت از تروریسم توجه کنند.

هیلی با اشاره به خروج دولت ترامپ از توافق اتمی صورت‌گرفته در زمان دولت باراک اوباما، مدعی شد: نقش ایران در سوریه نقشی قطعا مخرب است. شاهد بوده‌ایم که تلاش کرده‌اند اسرائیل را تهدید کنند و در سراسر خاورمیانه جنگ‌های نیابتی راه انداخته‌اند. اینها همان دلایلی‌ است که سبب شد ما از توافق ایران خارج شویم.

هیلی در بخشی دیگر از مصاحبه خود تاکید کرد: تمرکز ما اکنون بر مردم ایران است. آنها تظاهرات کرده‌اند، آنها اعتراض کرده و گفته‌اند خواستار زندگی بهتری هستند. حکومت باید در نهایت تصمیم بگیرد. ولی در نهایت ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم آنها برنامه اتمی داشته باشند.