به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، نواب قائدی در کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر شیراز گفت: به سازمان حمل و نقل مسافر تکلیف شده است تا پایان سال 97 پرداخت نقدی در اتوبوسها حذف و همه پرداختها به صورت الکترونیکی صورت گیرد که در راستای دسترسی آسانتر مسافران به کارت بلیط تمهیداتی برای ارائه کارت بلیط در اتوبوسها به مسافران صورت گیرد.

قائدی با اشاره به اینکه شیراز به عنوان نخستین شهر در کشور بوده که خصوصی سازی اتوبوسرانی را انجام داده است ،گفت: الگوی خصوصی سازی سیستم اتوبوسرانی و فرآیند نظارتی آن با محوریت شرکتهای بخش خصوصی اصلاح می گردد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در سال دوم کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورا، به منظور استفاده بهینه از نظرات متخصصان و کارشناسان، دو کمیته عمران و کمیته حمل و نقل و ترافیک در این کمیسیون تشکیل شده است که در ان افراد متخصص به بررسی کارشناسی طرح ها و لوایح می پردازند.

رئیس کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد: اصلاح و تعیین نرخ پارکینگهای عمومی سطح شهر نیز در دستور کار جلسه قرار گرفت.

وی افزود: بر این اساس نرخ توقف خودروهای سبک و سنگین در پارکینگ های مسقف و روباز سطح شهر تعیین گردید و تمامی پارکینگ های عمومی سطح شهر ملزم به رعایت آن می باشند.

قائدی تصریح کرد: بررسی درخواست شهروندی مبنی بر رفع مشکل ترافیکی ناشی از تجمیع کاربری های ترافیک زا در خیابان سروناز واقع در شهرک گلستان نیز از موضوعات مطرح شده در کمیسیون بود.