بازی کردم تا ترسم بریزد / هنوز قهرمانی سایپا حتمی نشده است

مجتبی جباری با بیان این مطلب به خبرنگار مهرگفت: در زمان ورود به میدان نمی ترسیدم ، البته تا اندازه ای دلهره داشتم که با بازی چند دقیقه ای مقابل ذوب آهن ترسم از بین رفت. در این بازی به این خاطر وارد زمین شدم که اعتماد بنفس پیدا کنم و اصلاحا ترسم بریزد.

وی ادامه داد: با اینکه درچند صحنه برای گرفتن توپ با بازیکنان ذوب آهن درگیر شدم اما بازهم دلهره و اضطراب نداشتم. تمرینات خوبی را انجام داده بودم و برای بازگشت به میدان آمادگی کامل داشتم ، همین مسئله کار را برای من راحت می کرد و باعث می شود از بازی هراس نداشته باشم.

هافبک استقلال برای بازی مقابل مس کرمان نیز اعلام آمادگی کرد و گفت: این بسته به نظرمربیان است که در این بازی جز نفرات اصلی باشم یا خیر. باید این هفته تمرین کنم تا مربیان با ارزیابی کامل از شرایط بدنی من برای حضورم در ترکیب اصلی تصمیم گیری کنند. البته معتقدم بازیکنی مانند من که چیزی در حدود 7 ماه دور از میدان بوده است باید اندک اندک خود را به ترکیب اصلی نزدیک کند تا مبادا با یک غفلت مشکلش بیشتر شود.

جباری با ابراز خوشحالی از بازگشت دوباره به میدان تاکید کرد: پس از 7 ماه فرصت بازی پیدا کرده بودم ، همین مسئله به من قوت قلب می داد. خوشحال بودم که می توانستم بازی کنم و بیشتر از آن شادی من به خاطر بازگشت دوباره به جمع بازیکنان بود.

وی با اشاره به بازی تیمش برابر ذوب آهن گفت: بازی در سطح بالایی برگزار شد، دو تیم کمتر به دنبال حمله بودند وبیشتر به حفظ دروازه خود فکر می کردند. با این حال فکرمی کنم در اصفهان و مقابل تیم پرمهره ذوب آهن نتیجه خوبی گرفتیم.

هافبک تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: فاصله 6 امتیازی ما با سایپا در صدر جدول گرچه کارمان را برای دستیابی به عنوان قهرمانی دشوار می کند اما باعث نمی شود از هدفمان که دستیابی به عنوان قهرمانی است غافل شویم. این امتیاز قابل جبران است و می توانیم در نیم فصل دوم آن را جبران کنیم. در حال حاضر که 14 هفته به پایان لیگ برتر باقی مانده است، قهرمانی هیچ تیمی حتمی نشده است.