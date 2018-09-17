اعزام ۲۴۰۰ مبلغ به شهرهای مازندران در ماه محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصرشکریان امیری با توجه به اعزام دو هزار و ۴۰۰ مبلغ دینی به شهرهای مازندران در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران باوفایش ، گفت: ایام محرم بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی از سوی مبلغان برای جامعه است.

وی با توجه به اهمیت برگزاری نماز ظهر عاشورا و با توجه به وجود ظرفیت چهار هزار و ۸۰۰ هیئات مذهبی در مازندران، اظهار داشت : استان مازندران با وجود هیئات مذهبی در سراسر شهرهای این استان نیازمند توجه ویژه در حوزه های مختلف فرهنگی و دینی است و می توان از این ظرفیت عظیم هیئات مذهبی در حوزه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی و غیره بهره برد.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران از گردهمایی روحانیت شهرهای مازندران پیش از فرا رسیدن ماه محرم در استان خبر داد و تاکید کرد : گردهمایی روحانیت با عنوان بصیرت عاشورایی پیش از فرا رسیدن این ایام در سه منطقه شرق ، غرب و مرکز استان برگزار شد که با همکاری معاونت نهاد نمایندگی سپاه مازندران و اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران در شهرهای بابل ، ساری و تنکابن برگزار شد.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت برگزاری نماز ظهر عاشورا در تمامی مساجد و اماکن مذهبی در سراسر شهرهای استان ، بیان داشت : تمام مجاهدت های حضرت سید و سالارشهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش برای احیاء امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی بود و امروز دشمنان اسلام به ویژه مستکبرین عالم درصدد ناکارآمد جلوه دادن حکومت دینی در جهان هستند و باید از ظرفیت این ایام استفاده کرد و دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در بخش های مختلف و گوناگون نظامی ، عمران و آبادانی ، صنعتی ، تکنولوژِی ، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از سوی مبلغان برای جامعه تبیین شود.