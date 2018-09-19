به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس و برگزاری رژه ۳۱ شهریورماه و برای دومین سال متوالی، رژه هوایی تمرینی جنگندههای نیروی هوایی ارتش و هوافضای سپاه پاسداران برای ایجاد آمادگی جهت حضور در رژه نیروهای مسلح در پایگاه نهم شکاری شهید عبدالکریمی بندرعباس برگزار شد.
رژه هوایی تمرینی جنگندههای نیروی هوایی ارتش و هوافضای سپاه پاسداران برای ایجاد آمادگی جهت حضور در رژه نیروهای مسلح در پایگاه نهم شکاری شهید عبدالکریمی بندرعباس برگزار شد.
در این تمرین که با حضور امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش و دیگر فرماندهان و مسئولان در پایگاه نهم شکاری بندرعباس برگزار شد، جانشین معاون تبلیغات و روابط عمومی نیروی هوایی ارتش گفت: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ۸ سال دفاع مقدس و پاسداشت حماسهآفرینیهای رزمندگان و ایثارگریهای همه ساله شاهد مراسم رژه باشکوه در سراسر میهن اسلامی هستیم که در این راستا تصمیم بر این شد رژه مشترک هوایی با محوریت پایگاه شهید عبدالکریمی انجام شود.
سرهنگ یوسف صفیپور هدف از برگزاری رژه مشترک ارتش و سپاه پاسداران را نمایش اقتدار نیروهای مسلح؛ صیانت از آسمان ایران اسلامی و همافزایی ارتش و سپاه عنوان کرد و افزود: این مراسم علاوه بر نشان دادن قدرت و ایجاد امید در کشورهای دوست و همسایه، به عنوان محور مقاومت، پیام روشنی به بیگانگان خصوصاً استکبار جهانی میدهد که چنانچه گوشه چشمی به خاک ایران عزیز داشته باشند طبق فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در کسری از ثانیه جواب کوبنده از سوی جوانان این مرز و بوم دریافت خواهند کرد.
وی ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه محرم گفت: در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی خلبانان تیز پرواز ارتش و سپاه پاسداران با اقتدا به مولایمان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام نشان خواهند داد که آماده جانفشانی در راه میهن عزیز اسلامی هستند.
گفتنی است تعداد ۹ فروند جنگنده اف ۴ و ۴ فروند میراژ نیروی هوایی ارتش؛ ۶ فروند سوخو ۲۲ سپاه، چهار فروند توکانو، سه فروند یاک ۱۲ و دو فروند بالگرد ۲۱۲ نداجا و سه فروند بالگرد شنوک نیروی دریایی ارتش در 31 شهریور همزمان با یگانهای زمینی به انجام رژه هوایی خواهند پرداخت.
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