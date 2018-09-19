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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۰۹

امام جمعه مشهد:

قیام امام حسین (ع) برای رهایی مردم از ظلم بود

قیام امام حسین (ع) برای رهایی مردم از ظلم بود

مشهد-امام جمعه مشهد گفت:امام حسین (ع) انقلاب کردند تا مردم را از حاکمیت ظلم و جریان شیطانی رهایی بخشند.

به گزارش خبرنگارمهر، آیت‌الله سید احمد علم الهدی در مراسم عزاداری ظهر تاسوعا حرم امام رضا (ع) اظهارکرد:امام حسین (ع) انقلاب کردند تا مردم مرده را به چیزی دعوت کند که آنان را زنده کند و آن چیز، نجات از حاکمیت ظلم، ذلت و تن ندادن به سلطه جریان شیطانی بود، برای همین قیام مسلحانه نکردند.

وی افزود:اشکال مردم کوفه از زمان امیرالمؤمنین (ع) تا این زمان، این بود که مردم دین، حاکمیت اسلام و امامت امام نمی‌خواستند، می‌خواستند راحت زندگی کنند و مردم کوفه می‌گفتند برای زندگی بهتر، باید به سمت معاویه برویم.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مردم کوفه برای این که زندگی کنند، ۱۲ هزار نامه با امام حسین(ع) نوشتند نه برای این که اسلام حاکم شود. عبیدالله بن زیاد به رؤسای قبایل گفت اگر زندگی راحت می‌خواهید، باید ثابت کنید با حسین نیستید و مردم کوفه تنها راه را مشارکت در کشتن حسین (ع )دیدند.

علم الهدی تصریح کرد:این‌که می‌گوییم «ما اهل کوفه نیستیم»، یعنی ما انسان و آقاییم، سرنوشتمان دست خودمان است.حجت امام زمان را به‌عنوان ولی امر انتخاب کردیم و تا آخرین قطره خون پایش می‌ایستیم.

وی اظهارکرد:اگر دشمن ما را تهدید کند، این‌گونه نیست که از همه چیز دست برداریم و سرنوشت خود را در اختیار افرادی قرار دهیم که از آن سوی دنیا می‌خواهند برای ما تصمیم بگیرند، چراکه ما حسینی هستیم و در این مسیر باقی خواهیم ماند.

کد مطلب 4407414

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