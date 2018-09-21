مشکل از کجاست؟ دانشگر، چشمی یا ساختار دفاعی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در دیدار برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل میزبانشان السد با نتیجه ۲-۲ متوقف شدند تا در مجموع پذیرای شکست ۵ بر ۳ مقابل این تیم شد.

آبی پوشان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت ۵ بار دروازه‌شان مقابل السد باز شد تا مشخص شود آنها در ساختار دفاعی دچار ضعف و مشکل هستند. هرچند بسیاری از هواداران استقلال دلیل شکست در بازی رفت را محمد دانشگر و اشتباهات او دانستند و نتیجه بازی برگشت را هم حاصل اشتباهات روزبه چشمی دانستند، اما واقعیت این است که مشکل آبی پوشان از مهره ها نیست بلکه از ساختار دفاعی این تیم است.

مروری بر بازی‌های این تیم در لیگ برتر و یاد آوری تعداد و نحوه گل‌های خورده آنها در این مسابقات هم چیزی به جز این را نشان نمی‌دهد. آبی پوشان در لیگ برتر در حالی که به بازی‌های سنگین نرسیده و اغلب با تیم های معمولی دیدار داشتند در مجموع ۵ بازی ۳ گل دریافت داشته‌اند. آنها مقابل پیکان، تراکتورسازی و فولاد موفق به بسته نگه داشتن دروازه شان شدند. اما در دو بازی مقابل پارس جنوبی و ذوب آهن که قدری بر خط دفاعی شان فشار وارد شد بارها به حریف موقعیت گل داده و ۳ بار هم تسلیم حملات آنها شدند.

از ۳ تیمی که استقلالی‌ها مقابل آنها کلین شیت کردند، دو تیم تراکتورسازی و فولاد با مشکلات زیادی درگیر بودند و شدت این مشکلات به حدی بود که قبل از هفته هفتم مربیان شان را تغییر دادند و این موضوع ارزش کلین شیت آبی پوشان را در این بازیها کاهش می‌دهد.

پیش از رسیدن استقلال به ایستگاه السد بارها کارشناسان و پیشکسوتان این باشگاه هشدارهای لازم را در خصوص مشکلات ساختار دفاعی داده بودند و با طرح این موضوع که خط دفاعی آبی پوشان هنوز محک جدی نخورده است، عنوان داشتند با این تیم هایی که تاکنون با آن بازی داشتند نمی‌توان عیار واقعی ساختار دفاعی را به دست آورد.

خط دفاعی آبی پوشان مقابل اولین تیم خوش ساختاری که قرار گرفت در مجموع دو بازی ۵ بار تسلیم شد. آنها به کرات به السد موقعیت گل دادند، دو بار مرتکب خطای پنالتی شدند و ۵ بار دروازه شان باز شد تا در اولین محک جدی نمره خوبی نگیرند.

استقلالی‌ها در حالی در ساختار دفاعی دچار مشکلات عدیده هستند که اغلب بازیکنان خط دفاعی آنها ملی پوش هستند. وریا غفوری، پژمان منتظری، روزبه چشمی و آرمین سهرابیان چهار مدافع ملی پوش این تیم هستند و علی کریمی هافبک دفاعی که پنجمین ملی پوش آبی پوشان در ساختار دفاعی شان است.

کمیته فنی استقلال باید این موضوع را واکاوی نماید که این تیم چطور با داشتن ۴ مدافع و یک هافبک دفاعی ملی پوش اینچنین در ساختار دفاعی دچار مشکل است و ضعف این تیم در کجاست.

هواداران استقلال در بازی اول مقابل السد بدون توجه به مشکلات ساختار دفاعی این تیم محمد دانشگر را هدف هجمه‌های خود قرار دادند و در بازی برگشت تیغ تیز انتقادات شان را به سوی روزبه چشمی متمایل کردند تا اینچنین باشد که دو بازی آبی پوشان مقابل السد دو قربانی داشته باشد.

کادر فنی استقلال اگر همچنان در باد انتقادات هواداران نسبت به بازیکنان بخوابد و از بهبود وضعیت شرایط در ساختار دفاعی‌اش غفلت کند، بازیکنان این تیم یکی بعد از دیگری قربانی هجمه هواداران شده و اعتماد به نفس شان را از دست می دهند.

آبی پوشان در پایان هفته ششم در حالی با ۶ امتیاز در رده دهم جدول قرار دارند که فاصله شان با صدر جدول ۹ و با اصلی ترین رقیب شان پرسپولیس ۶ امتیاز است و با ادامه این روند ممکن است این فاصله به قدری زیاد شود که دیگر قابل جبران نباشد.

تیم فوتبال استقلال در ادامه رقابتهای لیگ برتر و در دیداری حساس روز شنبه ۳۱ شهریور در قائمشهر به مصاف نساجی می‌رود. این دیدار در چارچوب هفته هفتم مسابقات است و از ساعت ۱۸:۳۵ آغاز می شود.