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۲۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۱۷

سخنگوی وزارت خارجه روسیه:

اسرائیل باید درباره سقوط هواپیمای روسیه توضیحات بیشتری ارائه کند

اسرائیل باید درباره سقوط هواپیمای روسیه توضیحات بیشتری ارائه کند

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد اسرائیل باید در خصوص حادثه سقوط هواپیمای روسیه در سواحل سوریه، توضیحات بیشتری ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی،«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که رفتار خلبان های اسرائیل در جریان حادثه ای که منجر به سقوط هواپیمای روسیه شد غیر حرفه ای بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرده است که اسرائیل باید توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه دهد. این در حالی است که پیشتر رسانه های اسرائیلی اعلام کرده بودند که تل آویو گزارشی در خصوص این حادثه به روسیه ارائه کرده است.

وزارت خارجه روسیه تأکید کرد که به زودی اطلاعات جدیدی در خصوص نقش خلبان های اسرائیلی در جریان سقوط هواپیمای روسیه در سواحل لاذقیه منتشر خواهد شد.

در حالی که وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این حادثه مدعی شده بود که این حادثه نشان داده که باید ارسال سلاح از ایران به سوریه متوقف شود، سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد که گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه جبهه النصره محموله ای از سلاح شیمیایی از جمله گاز سارین را به گروه های مسلح معارض در خاک سوریه انتقال داده است.

کد مطلب 4407815

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