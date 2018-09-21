پروازها طبق زمان درج شده بر روی بلیت انجام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی این سازمان گفت: نظر به اینکه مقرر است ساعت رسمی کشور از ساعت ٢٤ امشب ٣٠ شهریور یک ساعت به عقب کشیده شود لازم است مسافران پروازهای داخلی و خارجی ضمن تنظیم ساعت خود با ساعت رسمی کشور برنامه های خود را بر أساس زمان درج شده در بلیت های هواپیما انجام داده و در فرودگاه ها حضور یابند.

به گفته وی، تمام کادرهای پروازی داخلی و خارجی زمان پرواز خود را بر اساس زمان رسمی ایران تنظیم کرده اند و از این رو مسافران باید طبق زمان درج شده در بلیت در فرودگاه حاضر باشند.

جعفرزاده ضمن درخواست از روابط عمومی شرکت های هواپیمایی برای اطلاع رسانی تغییر ساعت رسمی کشور و زمان حضور مسافران به فرودگاه، ادامه داد: تمام مقدمات لازم برای مدیریت این پروازها در ایران صورت گرفته و مانند تجربه سال های قبل فرودگاه ها مشکلی در تغییر ساعت پرواز نخواهند داشت.

بر اساس این گزارش، طبق قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ امروز جمعه سی ام شهریور یک ساعت به عقب برگردانده می شود.

ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور به حال سابق برگردانده می شود.