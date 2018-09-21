برنامه های روز شهادت امام سجاد(ع)در حرم مطهر رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر ،حجتالاسلام سیدجلال حسینی پنجشنبه شب در جمع خبرنکاران اظهار کرد: روزهای یازدهم و دوازدهم ماه محرم به روایتی سالروز شهادت مظلومانه حضرت سجاد(ع) بوده و به همین مناسبت مراسم عزاداری در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
وی افزود:در ویژه برنامه شب و شام شهادت امام سجاد(ع) حجت الاسلام عبدالحسین بندابی نیشابوری به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و در ادامه حاج محمود کریمی به مرثیهخوانی و سینهزنی میپردازد.
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: این برنامهها در شب و شام شهادت امام سجاد(ع) از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰ و در روز شهادت آن امام همام از ساعت ۱۰ تا ۱۲:۳۰ در این مکان مقدس برگزار میشود.
حسینی گفت: برنامههای متعددی برای روز شهادت امام سجاد(ع) در حرم مطهر رضوی تدارک دیده شده که محوریترین آن اقامه عزا در رواق امام خمینی(ره) بهشمار میرود. در این برنامه که ساعت ۱۰ صبح با قرائت زیارتنامه ائمه بقیع(ع) آغاز میشود آیتالله سیداحمد علمالهدی امام جمعه مشهد مقدس به ایراد سخنرانی میپردازد.
وی تصریح کرد: در این برنامهها مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در عزای شهادت امام سجاد(ع)، به مرثیهسرایی و عزاداری میپردازند.
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