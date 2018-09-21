برنامه های روز شهادت امام سجاد(ع)در حرم مطهر رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر ،حجت‌الاسلام سیدجلال حسینی پنجشنبه شب در جمع خبرنکاران اظهار کرد: روزهای یازدهم و دوازدهم ماه محرم به روایتی سالروز شهادت مظلومانه حضرت سجاد(ع) بوده و به همین مناسبت مراسم عزاداری در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

وی افزود:در ویژه برنامه شب و شام شهادت امام سجاد(ع) حجت الاسلام عبدالحسین بندابی نیشابوری به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و در ادامه حاج محمود کریمی به مرثیه‎خوانی و سینه‎زنی می‎پردازد.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها در شب و شام شهادت امام سجاد(ع) از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰ و در روز شهادت آن امام همام از ساعت ۱۰ تا ۱۲:۳۰ در این مکان مقدس برگزار می‌شود.

حسینی گفت: برنامه‎های متعددی برای روز شهادت امام سجاد(ع) در حرم مطهر رضوی تدارک دیده شده که محوری‎ترین آن اقامه عزا در رواق امام خمینی(ره) به‎شمار می‎رود. در این برنامه که ساعت ۱۰ صبح با قرائت زیارت‎نامه ائمه بقیع(ع) آغاز می‎شود آیت‎الله سیداحمد علم‎الهدی امام جمعه مشهد مقدس به ایراد سخنرانی می‎پردازد.

وی تصریح کرد: در این برنامه‌ها مداحان و ذاکران اهل بیت‌ عصمت و طهارت(ع) در عزای شهادت امام سجاد(ع)، به مرثیه‌سرایی و عزاداری می‌پردازند.