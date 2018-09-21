  1. جامعه
  2. انتظامی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

باران و مه گرفتگی در محورهای شمالی و منتهی به تهران

باران و مه گرفتگی در محورهای شمالی و منتهی به تهران

رئیس مرکز کنترل اطلاعات و ترافیک پلیس راهور گفت: شاهد بارش باران و مه گرفتگی در محورهای شمالی و منتهی به تهران هستیم.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور گفت: شاهد بارش باران در استان گیلان(اکثر محورها)، استان آذربایجان شرقی (محور میانه-زنجان) و استان مازندران (محور رامسر-کناره) هستیم.

وی با اشاره به مه گرفتگی همراه با کاهش دید نیز گفت: ارتفاعات محور کرج-چالوس و استان اردبیل محور خلخال-اسالم شاهد مه گرفتگی هستیم که ضروری است رانندگان احتیاط بیشتری به خرج دهند.

رئیس مرکز کنترل اطلاعات و ترافیک پلیس راهور در خاتمه گفت: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

کد مطلب 4407941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها