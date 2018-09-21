باران و مه گرفتگی در محورهای شمالی و منتهی به تهران

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور گفت: شاهد بارش باران در استان گیلان(اکثر محورها)، استان آذربایجان شرقی (محور میانه-زنجان) و استان مازندران (محور رامسر-کناره) هستیم.
وی با اشاره به مه گرفتگی همراه با کاهش دید نیز گفت: ارتفاعات محور کرج-چالوس و استان اردبیل محور خلخال-اسالم شاهد مه گرفتگی هستیم که ضروری است رانندگان احتیاط بیشتری به خرج دهند.
رئیس مرکز کنترل اطلاعات و ترافیک پلیس راهور در خاتمه گفت: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.
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