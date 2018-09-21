باران و مه گرفتگی در محورهای شمالی و منتهی به تهران

رئیس مرکز کنترل اطلاعات و ترافیک پلیس راهور گفت: شاهد بارش باران و مه گرفتگی در محورهای شمالی و منتهی به تهران هستیم.