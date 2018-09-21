مسئولان باید با جدیت برای حل مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم که در مصلی قدس برگزار شد، با تسلیت شهادت حضرت سیدالشهدا(ع) گفت: از همه عزاداران و سوگوارانی که در ایران و جهان پرچم عزای حسین بن علی را برافراشتند تقدیر داریم و باید بدانیم که سالار شهیدان از آن همه امت اسلامی و مستضعفان عالم است.
وی گفت: مردم شریف قم پیشتاز برپایی مجالس عزاداری و عملی کردن درسهای عاشورا هستند.
مدیر حوزههای علمیه کشور در ادامه ابراز داشت: آغاز سال تحصیلی را در پیش داریم که دانشگاهها و مدارس فصل جدیدی از تحصیل و علم آموزی را آغاز میکنند که به آنها تبریک میگوییم.
وی بیان داشت: دانشگاههای ما باید اسلامی و برای پیشبرد برنامههای کشور تلاش کنند و سند آموزش و پرورش نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
دفاع مقدس راهنمای بزرگی برای فردای ما است
آیت الله اعرافی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس نیز گفت: دفاع مقدس برای کشور ما راهنمای بزرگی برای فردای ما است و دفاع مقدس، جنگ مشروع برای ما بود و ملت ما در برابر جنگ نابرابر دشمنان مقاوم ایستادند در حالی که نیروهای مسلح کشور آمادگی لازم را نداشتند.
وی افزود: ما در طول سالهای دفاع مقدس انواع توطئهها را داشتهایم و از سویی دیگر دشمنان به سلاحهای مدرن مجهز بودند و حتی از سلاح شیمیایی نیز استفاده کردند.
امام جمعه قم افزود: تبلیغات در دوران دفاع مقدس از سوی قدرتهای عالم و جهان علیه ایران بود و فریاد مظلومیت ایران اسلامی به جایی نمیرسید و این در حالی بود که ملت ایران اسلامی با تکیه بر ارزشها و با دست خالی ۸ سال در برابر دشمن مجهز ایستاد اما عظمت و شکوه و ایمان ملت دسایس دشمنان را نقش بر آب کرد.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس از نیروهای جوان استفاده شد و ابتکارات جوانان و فرماندهان جوان، جنگ را به پیش برد و موجب عقب نشینی عراق شد و همین امر آغاز پایهگذاری صنایع دفاعی و جنگی شد.
آیت الله اعرافی ابراز داشت: ملت ایران در برابر تهاجم دشمنان تسلیم نشد و الگوی مقاومتی ایجاد کرد که هم اکنون در سوریه و عراق و یمن شاهد ادامه امواج آن هستیم.
وی افزود: امام راحل در بیانیه پایان جنگ فرمودند «ما در دفاع شکست نخوردیم» و امروز هم باید گفت ملت بزرگ ایران بار دیگر با الهام از عاشورا طعم تلخ شکست را به مستکبران خواهند چشاند.
بخشی از نارساییها به مدیریت داخل کشور بازمیگردد
مدیر حوزههای علمیه کشور گفت: مردم امروز با موج گرانی و سختیهای معیشتی مواجه هستند که سران قوا باید با جدیت این موضوع را دنبال و برای حل مشکلات تلاش کنند و به نظر میرسد بخشی از نارساییها به مدیریت داخل کشور بازمیگردد؛ در عین حال مردم نیز باید همراهیهای لازم را داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به درگذشت روحانی مضروب در مشهد با بیان اینکه این حادثه چندین بار تکرار شده، ابراز داشت: روحانیت و حوزه همواره در کنار مردم بوده و در کنار مردم خواهند بود و روحانیت هیچگاه از ملت جدا نخواهد شد.
آیت الله اعرافی اظهار داشت: دشمن تلاش میکند روحانیت و دانشگاه را از هم جدا کند تا آنها در خدمت به کشور و اسلام کاری از پیش نبرند و از مسئولان امر تقاضا داریم تا این حادثه را با جدیت دنبال کنند.
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