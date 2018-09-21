مقصودی راهی نیمه نهایی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اسلواکی، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان از صبح امروز با مصاف مدعیان پنج وزن نخست در شهر ترناوا کشور اسلواکی پیگیری شد.

بر این اساس نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم رضا علیجان زاده پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف ژلپ از اوکراین رفت و با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ شکست خورد از دور رقابتها حذف شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم امیرحسین مقصودی در دور اول موفق شد بالاز هاکزر از اسلواکی را ۴ بر صفر شکست دهد. وی در دور دوم به مصاف باتباتار از مغولستان رفت و با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز شد. مقصودی در دیدار بعدی فتی وسلی از مقدونیه را ۱۰ بر صفر شکست داد و به دیدار نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار به مصاف نیکولای گرامز از مولداوی می رود.

در وزن ۷۰ کیلوگرم امیرحسین کاووسی در دور اول به مصاف گادجی مراد گادجیف از آذربایجان رفت و در حالیکه تا اواسط تایم دوم با نتیجه ۷ بر ۲ پیش بود در یک غافلگیری به روی پل رفت و در ادامه با اجرای بارانداز دست جمع و سپس فن فیتیله پیچ از سوی حریف با نتیجه ۲۰ بر ۷ باخت. بدین ترتیب او باید در انتظار فینالیست شدن حریفش باشد تا بتواند به گروه شانس مجدد راه یابد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم سجاد غلامی در دور نخست حسن فؤاد از مصر را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم به مصاف تورنیکه کوینکادزه از گرجستان رفت و با نتیجه ۱۰ بر ۲ به برتری رسید. وی در دیدار بعدی به مصاف اصلان بیک وارامیا از روسیه رفت و مغلوب شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم سجاد عزیزی در دور نخست مارتین لانگ از مجارستان را ۱۱ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم به مصاف ماگومدخان ماگومدوف از روسیه رفت و ۶ بر صفر باخت.