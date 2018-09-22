آئین چهارمین سالروز ثبت ملی جوش زنی ایران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر آیین جوش‌زنی هرمزآباد عصر جمعه در این مراسم اظهار داشت: چهارسال پیش آیین جوش‌زنی هرمزآباد رفسنجان به شماره پرونده ۱۵۴۴ به ثبت ملی رسید و همان سال از سند ثبت ملی آیین جوش‌زنی با حضور مسئولین رونمایی و سال بعد تمبر پستی ثبت ملی آیین جوش‌زنی رونمایی شد.

ابراهیم رضوی‌مقدم افزود: مسجد تاریخی این روستا که متعلق به اواخر دوره قاجاریه است ظرفیت ثبت ملی‌شدن را داشت و از سال گذشته به دنبال ثبت ملی این مسجد هم بودیم و پیگیری‌ها آغاز شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پرونده‌های زیادی در دست بررسی بود پیگیری‌های زیادی انجام دادیم که نظر امام زمان (عج) و امام حسین(ع) به مردم این روستا بود که به یکباره معاون میراث فرهنگی کشور اعلام کرد که مسجد صاحب‌الزمان (عج) هرمزدآباد و باغ هرندی کرمان ثبت ملی شدند و مایه خوشحالی مردم این روستا شد.

وی بیان کرد: سند ثبت ملی مسجد قدیم (صاحب الزمان) هرمزآباد در آینده نزدیک رونمایی خواهد شد.

دبیر آیین جوش‌زنی هرمزآباد بیان داشت: سال گذشته ۴۰ نفر از بزرگان این روستا به برج میلاد تهران دعوت شدند و حرکت بزرگی بود، همزمان با اربعین حسینی مستندی از آیین جوش‌زنی تهیه شد و نزدیک به ۳۰ هزار نفر بازدید از فیلم آیین جوش‌زنی هرمزآباد رفسنجان در شبکه های اجتماعی داشتیم که به عنوان یک اتفاق عظیم فرهنگی بی نظیر بود.

رضوی مقدم خواستار توجه ویژه به روستاها شد، تصریح کرد: یک حرکت فرهنگی می‌تواند زمینه کارهای بزرگی را فراهم کند و جوانانی را با بزرگان پیوند بزند.

نقشه های دشمنان با حضور پررنگ مردم در عزاداریها نقش بر آب شد

بخشدار مرکزی رفسنجان نیز در این مراسم گفت: عزاداری مردم شهرستان به ویژه بخش مرکزی رفسنجان در دهه اول محرم نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرد.

مصطفی بخشی بیان کرد: دشمنان برای مراسمهای مذهبی نقشه می کشند که از آن سوءاستفاده کنند اما حضور بی سابقه مردم در این اجتماعات نقشه آنها را نقش بر آب کرد و محب اهل بیت (ع) بودن به همین معنا است.

وی با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی، یادآور شد: با این وجود مشاهده کردید مردم چه عزاداریهای باشکوهی انجام دادند و عشق به امام حسین (ع) را هیچ وقت فراموش نمی کنند.

بخشدار مرکزی رفسنجان با بیان اینکه مراسم های عزاداری امام حسین (ع) امسال نه تنها کم نشد بلکه بیشتر هم برگزار شد، تصریح کرد: کار بسیار خوب دهیاری و شورا در ثبت ملی این مسجد (صاحب الزمان) ماندگار خواهد بود.