به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ شهنازی در نشست خبری که امروز در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد، با اشاره به برگزاری سومین دوره بازی های المپیک جوانان در آرژانتین گفت: برگزاری المپیک جوانان در این رده سنی بیشتر برای آماده سازی ورزشکاران در المپیک بزرگسالان است.

وی با تاکید بر اینکه مدال آوری در المپیک جوانان اهمیت زیادی ندارد، خاطرنشان کرد: به لحاظ زمانی، برگزاری این بازی ها به گونه ای است که ورزشکاران به خصوص در بخش انفرادی فرصت دارند در فضای غیر مسابقه قرار بگیرند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: به همه این دلایل، بازی های المپیک جوانان رده بندی نهایی ندارد و مدال آوری کشورها و ورزشکاران در هیچ سایت رسمی ثبت نمی شود.

شهنازی ابراز امیدواری کرد که کاروان ایران با رعایت موازین اخلاقی و اسلامی، حضوری خوب در این بازی ها داشته باشد.

وی همچنین تصریح کرد: برای ادوار گذشته بازی های المپیک جوانان، رقم هایی به عنوان پاداش مدال آوران در نظر گرفته شد. برای این دوره هم پاداش هایی توسط هیات اجرایی تصویب می شود که قاعدتا از ادوار قبل بیشتر است.