به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رژیم صهیونیستی در نظر دارد به منظور پخش برنامههای مدنظر خود برای کشورهای عربی، ۲۷ کانال ماهوارهای به زبان عربی راهاندازی کند.
بر اساس این گزارش، هدف رژیم صهیونیستی از راهاندازی این کانالها به زبان عربی، زمینهسازی برای عادیسازی روابط کشورهای عربی با این رژیم از طریق پیامهای رسانهای و سرپوش نهادن بر جنایات روزانه خود علیه ملت فلسطین است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که مسئله فلسطین شاهد تحولاتی خطرناک است که مهمترین آنها شناسایی قدس از سوی آمریکا به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی است.
در همین راستا، «ایدی کوهن» فعال رسانهای اسرائیلی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی در آستانه راهاندازی دهها کانال ماهوارهای به زبان عربی روی ماهواره نایلست است.
کوهن که یک پژوهشگر در انجمن «بیگن ـ سادات» است، در توئیتی عنوان کرد که به زودی ۲۷ کانال ماهوارهای اسرائیلی به زبان عربی در مسیر نایلست راهاندازی خواهد شد و از طریق آنها برنامههای ورزشی کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی به طور رایگان پخش خواهد شد. برخی از این کانالها نیز مربوط به پخش اخبار و برنامههای متنوع دیگری است.
نظر شما