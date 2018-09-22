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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

روزمرگی های «مثل من، مثل تو» در خانه هنرمندان روایت می شود

روزمرگی های «مثل من، مثل تو» در خانه هنرمندان روایت می شود

نمایش «مثل من، مثل تو» به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری یلدا قشقایی در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «مثل من، مثل تو» به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری یلدا قشقایی از  ۱ تا ۲۳ مهر ساعت ۱۹:۱۵ در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می رود.

این اثر نمایشی تلفیقی از نمایش و مستند است و بخش نمایشی آن برنده دیپلم افتخار بازیگری از جشنواره «تک» در سال ۱۳۸۷ و بخش مستند آن، برنده بهترین فیلم از جشنواره «بلک» برلین شده است.

از دیگر عوامل این اثر می توان به نویسنده و کارگردان بخش مستند: یلدا قشقایی، تصویر برداران بخش مستند: بایرام فضلی، محمد سلیمی، صدابردار بخش مستند: مهرداد دادگری، دستیار کارگردان: بهزاد اطاعتی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای: صادق سیادت، عکاس: مبینا ستوده نیا، گرافیک: امیرحسین جعفری، منشی صحنه: مهسا کوچک، مدیر صحنه: نیکی نیکخواه اشاره کرد.

کد مطلب 4408706

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