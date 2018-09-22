دشمن با دسیسه چینی در پی کمرنگ کردن ارزش های دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی روز شنبه در مراسم گرامیداشت اولین روز از هفته دفاع مقدس اظهار کرد: با وجود گذشته بیش از ۳ دهه از پایان جنگ تحمیلی همچنان زوایای بسیاری از رشادت ملت ایران و رزمندگان اسلام از این واقعه تاریخی مغفول مانده است.

وی افزود: ملتی که در عرصه بین المللی مورد تحریم کشورهای غربی و شرقی بود و همه آنها برای فائق آمدن رژیم صدام حسین بر ملت ایران بسیج شده بودند در برابر عزم و اراده این ملت بزرگ نه تنها سودی نجستند، بلکه با خفت و خواری مجبور به عقب نسیتی از این ایران اسلامی شدند.

امام جمعه ایلام تاکید کرد: استعانت از الطاف الهی ، وجود رهبری امام امت و پشتیبانی همیشگی ملت از آرمان های نظام و در یک کلام وحدت کلمه و همبستگی ملی رمز پیروز ایران در دوران دفاع مقدس بود و تاکنون نیز با ادامه همین مسیر توطئه ها را پشت سر گذاشته ایم.

آیت الله لطفی ادامه داد: کشورمان هم اکنون در معرض هجمه های دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی است، باید همچون زمان جنگ تحمیلی با اتحاد، همبستگی، وحدت ملی، پیروی از منویات رهبری، همدلی متقابل مردم و مسئولان در مقابل دشمنان بایستیم.

وی اضافه کرد: دشمن با جنگ روانی در پی ناامید کردن مردم از انقلاب است ولی این دسیسه نیز به سنگ خواهد خورد و ملت ایران با تحمل مشکلات آنرا به پلی برای پیروزی تبدیل خواهد کرد.

امام جمعه ایلام به جایگاه استان ایلام در زمان جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: در جای جای استان ایلام می توان آثار باقیمانده از جنگ تحمیلی را مشاهده کرد و نقش عموم مردم این استان در دفاع از مرزهای ایران اسلامی غیر قابل انکار است ولی این جایگاه به خوبی برای سایر نقاط کشور تبیین و معرفی نشده است که در این میان نقش رسانه ها و هنرمندان در معرفی این رشادت ها تعیین کننده است.