تاثیر تسویه ارزی خوراک پتروشیمی ها بر سبد خانوار

رضا محتشمی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تسویه ارزی نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت: درست است که این مصوبه می تواند درآمد ارزی تضمینی برای دولت محسوب شود و همچنین مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی را در این زمینه تقدیم کرده است، اما درباره نحوه دریافت آن باید دقت و بررسی بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: در صورتی که بخواهیم واحدهای بالادستی پتروشیمی که عمدتا صادرکننده هستند نرخ خوراک خود را به صورت ارزی تسویه کنند، این روند در قیمت گذاری محصولات آنها بی تاثیر نیست. در این شرایط واحدهای پایین دستی نیز در دامنه این افزایش قیمت محصولات قرار می گیرند.

وی توضیح داد: افزایش قیمت خوراک واحدهای پایین دستی در شرایطی است که عمده تولیدات این واحدها به مصرف داخل و در نهایت مصرف خانوار می رسد. بنابراین باید نحوه حصول و همچنین ارزش خوراک پتروشیمی های بالادستی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. البته در این میان باید به واحدهای میان دستی و پایین دستی به عنوان مصرف کننده خوراک این واحدها توجه کافی داشته باشیم.