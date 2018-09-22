مراسم رژه نیروهای مسلح در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الله جمیری فرمانده سپاه الغدیر یزد صبح امروز در مراسم رژه نیروهای مسلح با اشاره به اینکه در این هفته جهاد، مقاومت، ایثار، شهادت، پایداری و در یک‌کلام همه خوبی‌ها و بزرگی‌های یک ملت قهرمان به اثبات می‌رسد، گفت: هفته دفاع مقدس یادآور خاطرات بسیار شیرین مردم عزیز ما و رزم بی‌امان آن‌هاست.

وی افزود: همه ما می‌دانیم که در چنین روزی که دانش‌آموزان برای رفتن به مدرسه آماده می شدند، دشمن بعثی با پشتیبانی استکبار جهانی ناجوانمردانه جنگ را به این ملت تحمیل کرد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد اظهار داشت: ملت قهرمان ما در برابر همه‌ استکبار جهانی و کسانی که آمده بودند تا انقلاب اسلامی ما را متوقف و رژیم صهیونیستی را در منطقه تثبیت کنند، با تمام قدرت ایستادگی کرد.

محمود زمانی قمی استاندار یزد نیز با تأکید بر اینکه دشمنان بایستی درک کنند که امروزه این کشور قدرتمند است و اگر بخواهند به این مرزوبوم حمله کنند، دندان‌هایشان در دهانشان خرد خواهد شد، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی مسیر خود را انتخاب کرده است و با الهام گرفتن از راه سید شهدا سعی می‌کند تا رنگ نهضت عاشورا را به خود بگیرد.