آخرین وضعیت بیمه تکمیلی/ رابطه پرداخت بدهی دولت و رفع مشکلات

علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بیمه تکمیلی بیش از ۳ میلیون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: مهلت قرار داد بیمه تکمیلی بازنشستگان تحت پوشش این سازمان آخرین روز آبان ماه به اتمام می رسد و طی مدت باقی مانده باید برای بیمه سال بعد پیش بینی های لازم انجام شود.

وی با اشاره به اینکه ماهیانه ۳۶ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر فرد بازنشسته از حقوق آنها برای بیمه تکمیلی کسر می شود، گفت: این مبلغ نسبت به سال قبل آن با توجه به افزایش خدمات حدود ۴ هزار تومان افزایش یافته بود و برای بیمه سال آینده نیز باید با توجه بسته خدمتی به بازنشستگان مبلغ حق بیمه مشخص شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در مورد نارضایتی بازنشستگان از خدمات بمیه تکمیلی تاکید کرد: هر ماه حق بیمه از حقوق بازنشستگان کسر می شود اما خسارتهایی که باید در ازای پرداخت هزینه های آزمایش و ... دریافت کنند با تاخیر پرداخت می شود که همین موضوع نیز باعث نارضایتی بازنشستگان شده است.

وی گفت: سعی ما این است که با همکاری سازمان تامین اجتماعی این مشکلات برای دریافت خسارت بازنشستگان برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت بدهی زیادی به سازمان تامین اجتماعی دارد، گفت: چنانچه دولت بدهی خود را به این سازمان پرداخت کند و به تعهدات خود عمل کند تامین اجتماعی با رشد نقدینگی مواجه خواهد شد و خدمات دهی نیز به جامعه هدف بهتر می شود.