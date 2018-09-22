اکران فیلم در سینما فلسطین بروجرد از یکشنبه اول مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش بیرانوند شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سینما فلسطین بروجرد ابتدای مهرماه ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد، اظهار داشت: این سینما با ظرفیت بیش از ۸۰۰ نفر یکی از سینما های بزرگ کشور به شمار می رود و کار بازسازی آن اوایل سال گذشته آغاز شد و با صرف هزینه ای بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری شده است.

وی افزود: موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز که مدیریت سینماهای حوزه هنری را بر عهده دارد تاکنون بخش عمده ای از سینماهای کشور را که عمدتاً عمر بالای چهل سال دارند مورد بازسازی قرار داده است که سینما فلسطین بروجرد نیز از جمله این سینماها بشمار می رود.

معاون سینمایی حوزه هنری لرستان افزود: این سینما پس از سینما استقلال خرم‌آباد دومین سینمایی است که در استان لرستان بطور کامل بازسازی شده و علاوه بر تعمیرات عمرانی به سیستم های روز صوتی و تصویری مجهز شده است.

بیرانوند با بیان اینکه علاوه بر سالن اصلی که بیش از ۸۰۰ نفر گنجایش دارد، یک سالن کوچک هم برای نمایش همزمان در نظر گرفته شده که امکان پخش همزمان دو فیلم را برای شهروندان علاقمند فراهم می سازد، تصریح کرد: بخش عمده اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این پروژه فرهنگی به همت شرکت بهمن سبز توسط حوزه هنری مرکز تامین شده و با پیگیری های عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی و مساعدت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار است مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی برای تکمیل پروژه اختصاص یابد.